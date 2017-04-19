索尼 A9 专业无反想让摄影师忘掉过时的 DSLR（动手玩）

依然采用 E 接环的 A9 所搭载的 24.2MP 全片幅感光元件就帐面上来看分辨率并不在顶规，但其上所搭载的 639 点相位对焦点（93% 涵盖率）、五级五轴防抖、20fps 连拍（实体快门为 5fps）、1/32,000s 电子快门速度（机械快门为 1/8,000s）、最高 ISO 50 - 204,800 感度、4K 录影等，则是单从规格上就已经足以震摄主打高速连拍的旗舰级 DSLR。更别说，依照 A7 系列的惯例，理论上而言 A9 也许也将会有更专精于各种摄影题材的兄弟机推出啊... 不知道 DSLR 厂将会端出什么应战呢？是说，其实目前看来这些惊人规格大多要靠电子快门来实现，虽然 Sony 有标榜在此状态下的果冻变形抑制效果，而堆叠式的感光元件理论上也能给予很大的帮助，不过实际的实用程度而言，还是要看实测才能知道。但既然 Sony 敢直接拿无震快门与 20fps 来主打，想必是有信心能让专业摄影师采用才是。除此之外，A9 之所以敢打着 DSLR 杀手的名号杀进真正顶级专业运动摄影市场，是因为它还带来了几个消弭以往无反逊色于 DSLR 的几项规格，包括带来 2.2 倍续航的 Z 型电池（LCD 拍摄时单颗续航可超越 500 张）、60fps 曝光与对焦侦测、无黑屏时间的连拍、无声无震的快门组、最高支持 UHS-II 的双记忆卡槽、自订菜单等。并聆听专业族群的需求针对机身的操控做出改进，加入了进阶操控的小摇杆，分开的 AE / AF 按钮、录影按键也变得更大颗更就手，还提供了可以快速切换对焦点的触控屏幕功能。也把操控转盘全部集中在顶端，并提供了锁定机制避免专业摄影师最怕的误触等问题发生。虽说 A9 的机身设计感觉上还是与 A7 II 系列无太多差异，但也因为这样，其依然保持着相当好的重量优势 -- 相较于机身重量随便都破 1.5kg 的旗舰级 DSLR，A9 仅 673g 的重量即使配上了垂直手柄，应该也还是可以有效舒缓专业摄影师的肩颈酸痛（咦）。而如果你已经是时常使用 Alpha 全幅无反系列相机的朋友，则是应该会觉得 A9 的手感变得更好更顺手。可惜的是，Sony 除了让我们拍摄 A9 的外观与简单动手玩之外，并不允许我们实际插上记忆卡进行拍摄试用，不过别担心，我们也很快就会对这款无反进行实测，快速验证一下它是否真的具有让高端 DSLR 感到威胁的终极实力，敬请期待。Sony A9 单机身预计会在 5 月 25 日以 US$4,499 / 人民币 31,999 元的价位开卖，新款 G Master 100-400mm 长镜头则是将以 US$2,500 之价登场。