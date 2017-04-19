iOS 版 Gear 360 app 现已上架，旧款确认无法支持

在台湾正式将首度支持 iOS 版本的 Gear 360 (2017) 开卖上架之前，我们的日本同事已经抢先玩到，并确认它对应的专属 app 已经正式在苹果的 App Store 上架了。这个终于在 Galaxy 系列设备以外产品所提供的支持，根据 Engadget 日本版同事的回报，基本上现阶段还并不支持 Gear 360 (2017) 最主打的直播功能。不过即时预览并且调整参数数值来进行拍摄，以及新的横画面 HDR 等功能则是全都齐备。相信只要是使用 iPhone 6s / SE 以上手机的朋友，应该都能正常连接使用。
除此之外，很多人都很关心 iOS 版 app，到底能不能支持 2016 年款的眼球先生版本的 Gear 360 的问题。很可惜的，这目前已经确定是无法连接支持的。所以也难怪 App Store 的评价也已经开始有使用者对此的抱怨了。不过其实小编还是多少抱着一点希望的，总觉得既然旧款 Gear 360 都可以连上 Google 街景来传档了，感觉真的要在 iOS 获得完整支持应该也不是太大问题吧？总之，还是默默期待一下吧。
Gear 360 (2017) 在台湾预计将会在五月上旬，已经准备好要购买的朋友，可以先下载 App 来准备一下了啊。