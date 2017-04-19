「周年版」iPhone 有可能只是曲面玻璃，而非曲面屏幕





目前听起来 OLED 面板由 Samsung 提供的机会最大，因为只有 Samsung 有足够的产能来应付苹果预计上亿只的订单。其他规格上，背面的双镜头有可能从横的改成直的，正面也有机会搭载双镜头。另一个不确定性很高的部份，是原先的内藏式的指纹阅读器能否如期完成开发，还有据信正在研制中的 10nm 制程新处理器能不能现身新机种上。



简而言之，关于新的 iPhone 有什么样的「可能性」，Gurman 这边给了很多，但最后哪些会确实来到新机器上？就不得而知了。Bloomberg 甚至不看好苹果能在发布后立即铺货 -- 据猜测秋季发布后，可能要再花几个月的时间苹果才能拿到所有须要的零零件呢。