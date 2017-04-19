「周年版」iPhone 有可能只是曲面玻璃，而非曲面屏幕

只要苹果一天不发布新的 iPhone，相关的谣言是不会有停下来的时候的。据 Bloomberg 的「苹果预言大师」Mark Gurman 的最新说法，原先预期会有曲面 OLED 面板的十周年版 iPhone 因为供应上的顾虑，将被换回传统的平面 OLED 面板，不过仍然预期会有极高的屏占比，让它在 iPhone 7 大小的机身内，拥有与 iPhone 7 Plus 差不多的屏幕大小。虽然面板不再是弯的，但正反两面的曲面玻璃将被保留，但就不知道有多「曲」啰。
话虽如此，苹果似乎还没有完全将设计确定下来。据信原本的计划是要做一个极高曲度的面板弯过手机的两侧，形成类似首代 iPhone 那样的造型，让十周年款可以与第一代相呼应。然而最后因为供应商做不出来而作罢。此外，苹果似乎也试过不锈钢做中框，以及背面使用铝质金属的版本，但这不就和现有的机器一样了吗...？
目前听起来 OLED 面板由 Samsung 提供的机会最大，因为只有 Samsung 有足够的产能来应付苹果预计上亿只的订单。其他规格上，背面的双镜头有可能从横的改成直的，正面也有机会搭载双镜头。另一个不确定性很高的部份，是原先的内藏式的指纹阅读器能否如期完成开发，还有据信正在研制中的 10nm 制程新处理器能不能现身新机种上。
简而言之，关于新的 iPhone 有什么样的「可能性」，Gurman 这边给了很多，但最后哪些会确实来到新机器上？就不得而知了。Bloomberg 甚至不看好苹果能在发布后立即铺货 -- 据猜测秋季发布后，可能要再花几个月的时间苹果才能拿到所有须要的零零件呢。