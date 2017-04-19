F1 对速度的追求，早已从赛场上延伸到了场下

提起 Tata 这个名字，可能不少人的第一反应还是近十年前那辆售价不足 2,000 美元的 Nano 小车（捷豹路虎也有可能）。但实际上，整个 Tata 集团涉及的业务相当之广，从汽车、钢铁、酒店、咨询到日常消费品几乎可以说无所不包。而从 2012 年开始赞助 F1 的 Tata Communications 也是核心业务之一，总长超过 50 万公里的世界最大全资拥有海底光纤网络即是归属在其名下。赞助以外，Tata Communications（后文均以 Tata 指代）还是 Formula One Group（以下简称 FOG）的官方联网服务提供商。现如今你在每场车赛中看到的画面、电视 / F1 官网即时数据甚至赛道边变化的影像（没错，那是用电脑做出来的），都是仰仗 Tata 遍及全球的光纤网络来传输。每个有赛事的周末前，Tata 的团队都会提前数日赶赴比赛地，负责场边控制中心的搭建。他们的任务是在 FOG 工作人员进驻前调配好网络状况，让后者在抵达后，只需装上自己的设备便可直接开始工作。而在比赛结束后，Tata 一般只用花三小时的时间，就能将需要带去下场比赛的设备拆除装箱。刚刚结束的上海、巴林「背靠背」双周连赛，上海站进行的同时巴林那边已经在测试网络。Lewis Hamilton 的胜利香槟才喝下去没多久，载满通讯装备的集装箱就已经飞向中东了。那在这个控制中心里，除了要完成转播制作、统计数据更新等方面的工作外，还必须在车队后台跟驰骋的赛车间搭建起稳定、通畅的「桥梁」。简单来说，埋设在赛道上的感应器会将通过的赛车数据传送给 FOG，FOG 再把每辆车的数据分发给各车队，后者便能随时掌握车况第一时间做出必要的调整了。谁都知道，F1 的胜负往往就发生在几十分甚至几百分之一秒之间，所以数据的传递都必须是即时完成的。实际上，不光是赛场边，每个比赛地的 FOG 控制中心，跟其位于英国比金山（Biggin Hill）的总部间也都会有一条直通的线路。在总部的工作人员，同样能无延迟地看到赛场上发生的一举一动，如果有必要的话，他们甚至可以立刻在远端直接对赛道旁的机械摄像机进行操控。也是在这里，由控制中心完成导播后的画面，经审核后会被发送给所有跟 F1 签订合同的转播方。这部分的工作，自然也是借助 Tata 的光纤网络来完成，而其庞大的频宽资源，目前已经足以支撑 UHD 分辨率的影像传送（Tata 和 Sky 在本赛季开始了 UHD 试播），以及定制、即时性更强的 OTT 服务了（Over The Top，去年于新加坡站完成测试）。下一步的尝试，毫无意外将会是 VR 和 AR，有 Tata 参与的 F1 Connectivity Innovation Prize 创新奖项，已经在着眼发展这两个热门领域的可能性。显然，这样的构想如果要落地的话，还是免不了要以 Tata 的光纤网络为依托。而这也正是他们最初找上 F1 合作的初衷，「只要是能为 F1 实现的，Tata 就可以帮任何人做到。」负责 F1 事务的公司副总裁 Mehul Kapadia 对我们这么说道，「如果要向客户展示能力的话，还有哪个平台会比 F1 更好呢？」的确，两者的合作堪称是双赢的典范，当 F1 凭借 Tata 的技术向全球车迷传播赛车魅力的时候，Tata 为每场比赛所提供的服务，也都会成为潜在合作伙伴参考的重要依据。实际上，在我们作为媒体受邀参观上海站控制中心的同时，就遇到了一批过来进行考察的 Tata 客户。看着他们走出帐篷时若有所得的样子，你就知道 Kapadia 先生的话确实是所言非虚了。可能也正是基于这样的成功经验，更坚定了 Tata 推行类似「赛事参与 + 服务演示」模式的决心。今年早些时候，他们又与 MotoGP 和 WorldSBK 大赛达成了合作，更往前的 2013 年，也就是联手 FOG 的一年后，他们更是直接与车队走到了一起，成为了梅赛德斯 AMG 马石油的官方联网管理服务商。利用 Tata 的网络，在比赛期间车队的第一线人员可以跟后方英国总部的团队即时沟通，由车内超过 200 个感应器记录下的车况数据也会无延迟同步发送，便于做进一步的分析，以满足战术决策的需要。

类似这样的技术背景，为梅赛德斯车队近几年的崛起起到了相当关键的作用。除了 Tata 以外，这支车队跟科技届鼎鼎有名的高通也有合作，后者打造的 Wi-Fi 遥测系统，能在赛车驶入维修通道的短短半分钟内，快速下载行驶过程中车身感应器记录下的大量数据（目前最快能以 60GHz 802.11ad 标准传输）。相较传统的电缆有线下载，其需时更短，可以让车手更快地驶回赛道之上。数据的重要性，在如今的 F1 世界中越发被凸显了出来。某种程度上说，在比赛的已经不单单是车手，那些善用技术资源的工程师们，其实也都在幕后进行着一场「暗战」。

作为科技爱好者，我们对这样的趋势自然是抱有欢迎的态度，但在某些车迷眼中，F1 却应该更加纯粹，谁胜谁负都应该交给方向盘后的车手。在谈及此事时，梅赛德斯车队的 CEO Toto Wolff 强调了科技与人（车手）并非一个取代的关系。「在这些技术供应商、合作伙伴的帮助下，我们能为车手提供最好的工具，让他们可以在每场比赛中持续达到自己的最高水平。」他说，「随着赛车的速度越来越快，我们的车手要敢于释放自己的全部潜力。」而以 Tata、高通为首，日益发展、更好融入到 F1 中的技术创新，让这一切都成为了可能。





「是科技帮助 Lewis Hamilton 在上赛场创下了最快圈速，同时它也改变了车迷参与到这项运动中的方式。」Wolff 如是说道，「不管从哪个角度看，科技都是这项运动的未来。」