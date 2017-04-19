半数码半底片！富士 Instax Square SQ10 相机登场

根据富士的说法，Square SQ10 的「数码」部分所拍出来的影像，基本上都可以胜过先前的 Instax 底片机种（特别是低光表现），并且支持最近 10cm 的近拍、等效 28.5mm f/2.4 镜头。搭载的 1/4 吋 CMOS 感光元件可输出 1,920 x 1,920 的影像 -- 没错，拍出来的照片直接 1:1 比例，虽然分辨率很普通，但根本就是台 Instagram Ready 的相机了，还可存储影像于 microSD 记忆卡当中。并支持 B 快门、多重曝光等创意拍摄功能。



相机本身支持 instax SQUARE 格式的底片，而且在实际打印之前可预览且能进行简单的套用滤镜等编修方式，让印出来的照片万无一失；亦可切到 Auto 模式来直接边拍边印。Fujifilm Square SQ10 改变以往机种必须更换电池的设计，变成可以直接通过 micro-USB 即可进行充电，也算是个不错的改变。Fujifilm Square SQ10 将于五月开卖，建议售价 US$280。