瞄准 Slack 的 Facebook Workplace 工作传讯应用，将推免费版本

标准版本的 Workplace 虽然少了与其他服务的整合以及管理工具等，但在免费的前提下，你可以获得专为企业打造的沟通工具、直播视频、语音视频来电、专属移动应用、桌面版通知功能、无限制的文件/照片/视频空间、无限制的团队与计划群组等。相对于免费版本限制 5GB 容量的 Slack，算是给予了相当大的使用弹性（不过 Slack 免费就有服务协作就是了）。再配合付费版本的低价策略，更是吸引了不少企业已经提前选择采用 Premium 版本了。



在这次的 F8 大会上，他们也同时宣布了几项新功能，包括 AI 聊天机器人的加入，让你可以为马拉松级的会议事先点好慰藉心灵的餐点。直播视频的功能亦新增了对专业器材的支持，让企业的即时简报会议可以看来更为专业。至于现有的竞争对手如 Slack 或 Microsoft Teams 是否该感到畏惧？这点根据这次官方透露的资料应该可以略知一二，根据 Mashable 的报道，现阶段已有全球已有 77 种不同语言、约 14,000 间公司采用了他们的服务，其中不乏大公司如 Starbucks 也在其中。而他们另一个优势则是因为大家都知道怎么用 Facebook，所以使用起来应该会较为上手，更别说他们还拥有世界最大网络社交，配合这次的免费标准版本，相信真的宣传起来应该发展的速度应该不容小觑的啊。