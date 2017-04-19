戴森的新款空气净化风扇能过滤掉更多气态污染物

之所以选择在活性碳上加强，是戴森在搜集超过 200 个中国家庭使用过的滤网后，经过研究得出的结果。他们发现相较于其它市场，中国这边类似甲醛、苯、甲苯、萘等气态污染物出现的频率更高，因此才决定做出针对性的改善。而且很重要的一点是，这款新开发的滤网，并非只有最新的 Pure 可用，它的形状和尺寸跟旧版一样，所以已经入手了现有 Pure 系列产品的使用者，也可以直接买回家给自己的机器替换。



为了实现远端开机、数据回馈等功能，新 Pure 也搭载了用于监测温度、湿度、挥发性有机物废气、灰尘等指数的感应器。不过在搜集了全球用户大量的数据以后，Dyson 已经将相关的算法更新，未来应该可以预期更加出色的表现。此外，新一代的 Pure 可以在一秒内做到最高每秒 200 升的空气喷射，确保出风可以覆盖到房间的每一个角落。在现场的示范中，它可以轻易将肥皂泡吹送到超过 5 米的范围之外呢。

发售信息方面，全新的 Pure 系列总共分为 HP03、TP03、HP00、TP00、DP03 五款，根据是否能制暖、具备自动模式、智能连接这几方面的不同，售价在 3,690 元至 5,690 元不等， 5 月 4 日起在各大零售渠道上架。