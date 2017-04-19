脱胎于雪佛兰 Volt 的别克 Velite 5 正式上市





另外，作为别克、国家地理频道拍摄项目的合作伙伴，「大哥」成龙也来到了 Velite 5 的发布会现场，并宣布启动了其最新的「环保英雄」计划。该项目的第一款作品，是由来自台湾的国家地理学会探险家黄谦智，和其背后专攻废材运用的小智研发一同创造出的环生零耗机（Trashpresso）。它能通过压缩、粉碎、抽丝、融合等步骤将没用的塑料瓶转变为建筑材料，最终的成品拿在手里相当惊艳（踩在脚下也非常坚固），应该算是很好地达到了「解决交通不便地区垃圾处理与二次污染问题」的初衷吧。