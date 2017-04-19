脱胎于雪佛兰 Volt 的别克 Velite 5 正式上市

之前在国外颇受关注的雪佛兰 Volt 二代增程混合动力车，如今改头换面，在国内被通用挂到别克品牌下，以 Velite 5 的新姿态登场亮相了。官方将这款产品所用到的混动方案归类为「EREV 增程型混动」，它「既有 HEV 全混动车型兼顾高效驱动和用户原有驾驶习惯的特点」，又「具备 PHEV 车型能量来源的灵活多样」。不过感觉上，这说穿了其实更像是通用全混动技术的插电版，最大的优势还是可以方便拿到新能源牌照啊。
Velite 5 内建了一套 18kWh 的锂离子电池组，纯电状态下能提供 116 公里的续航里程。所谓增程的概念，就是在优先以纯电行驶以后，结合 1.5L 的自然吸气发动机，来达到最高 768 公里的里程总长。这款车的综合功率能够达到 110kW，百公里的综合油耗据称仅为 0.9L。使用原厂充电桩充电的话，完全充满需时 4.7 小时，如果是普通的 220V 家用电源，则需要 9 小时才能灌饱。此外，Velite 5 本身具备自适应巡航、车道保持、自动泊车等功能，而且支持苹果的 CarPlay，也可通过安吉星手机应用来实现远程监控。
发售资讯方面，Velite 5 分为时尚增程型和都市增程型两个版本，售价分别为 29.58 万和 26.58 万元。在这个基础上，还能减掉别克的 3.6 万元新能源补贴。
值得一提的是，为了宣传跟电动出行息息相关的环保理念以及联网生活方式，这次别克在发布会现场还专门搭建了一套名为「美好屋托邦」的概念住宅。这栋两层楼的建筑，使用了太阳能供电装置和生活用水循环系统。通过物联网技术，能在全屋范围内语音唤醒的 Velite 助理可以直接控制灯光、电源和门窗。当然，她也会回答你的问题并给出合适的建议，简而言之，可以将其视为类似 Amazon Echo、Google Home 那样的技术演示。
另外，作为别克、国家地理频道拍摄项目的合作伙伴，「大哥」成龙也来到了 Velite 5 的发布会现场，并宣布启动了其最新的「环保英雄」计划。该项目的第一款作品，是由来自台湾的国家地理学会探险家黄谦智，和其背后专攻废材运用的小智研发一同创造出的环生零耗机（Trashpresso）。它能通过压缩、粉碎、抽丝、融合等步骤将没用的塑料瓶转变为建筑材料，最终的成品拿在手里相当惊艳（踩在脚下也非常坚固），应该算是很好地达到了「解决交通不便地区垃圾处理与二次污染问题」的初衷吧。