奥迪公开 E-Tron Sportback 概念车

奥迪的 E-Tron 电动车要从明年起才会陆续上市，在那之前，先公布一些概念车，其实也是保持关注的好办法。早些时候在上海汽车展上，他们就拿出了全新的 E-Tron Sportback 概念 SUV。而且按照总裁 Rupert Stadler 的说法，对应的量产车「在 2019 年便会亮相」。规格方面，Sportback 似乎把目标瞄准了 Tesla Model X。它内建有 95kWh 的锂离子电池，续航 311 英里（约 500 公里），三电机能提供 429 马力，百公里加速 4.5 秒。最后一项虽然跟 Model S 夸张的 2.3 秒相比还有差距，但数字上也已经是相当厉害了。此外，Sportback 的车身内外也有着相当多的概念元素，比方说替代后视镜的相机、能投影动画的车头、23 英寸轮胎以及内部的触控屏幕、可显示后方画面的车门等等。
之所以将这款概念车拿到上海公开，是因为奥迪认可中国已经是现在全球最大的电动车市场。「在这个国家里目前已经有大约 15 万个充电站，在明年末前还将建成另外 10 万个。」Audi 的中国区总裁 Dietmar Voggenreiter 这么说道，「在未来五年内我们会在这推出 5 款 E-Tron，其中也将包括里程超过 500 公里的车型。」。