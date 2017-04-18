即日起 Tesla 最入门款 Model S 75 直降 US$5,000

虽说当 Tesla「简化」产品线将 Model S 60 与 60D 剔除之后，有不少传言指出该公司应该会将他们的最新世代的入门款 Model S 75 与 75D 价位调高，不过一直以来都能为我们带来惊喜的特斯拉，却反其道而行，选择在美国降 US$5,000；台湾这边 Model S 75 降价后的 286.7 万台币价位，与原本 60 系列的 301 万与 326 万相较，降价幅度则是最高来到了近 40 万台币之谱，与先前的 75 订价相比则是直接调降了 81.3 万元台币。相信更能吸引还在观望 Tesla 电动车的消费者，也更让人期待他们真正的平价款电动车 Model 3 将会开出什么样的定价。
除此之外，Tesla Model S 的各级车款与升级选项也都有若干的价位调整。这里的调整有高有低，因为即便连 90D 也降价了约 30 万台币，但据说现阶段最顶级款式的 Model S 与 X 很可能将会在后续调整，美国确认会 Model S 与 X 将分别调涨至 US$97,500（100）/ US$140,000（100D）与 US$99,500（100）/ US$145,000（100D） ，4 月 24 日正式生效。
针对 60 与 70 系列用户升级，嗯... 或该说「解锁」到完整利用 75kWh 电池的付费选项也有调降。美国分别为 US$2,000 与 US$500，相较之前的 US$9,000 与 3,500 也是调降不少。规格方面 Tesla 还确认将会在所有新款的 Model S 上直接简配玻璃车顶（以往要外加 US$1,500 的费用），还加入了后车厢自动弹起功能。但 75 系列车款则是限缩了自动气压避震的升级选项，而且必须选择最顶级的 100 与 100D 才可拥有高电流充电器。这些都是后续购车需要注意的变更点。