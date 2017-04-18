科学家利用「肌肉电刺激」模拟出虚拟现实里墙的体感反馈





随着体验开始，使用者手臂上的 EMS 会随着摸到或提起虚拟实境中的物件，而自动电击肌肉形成对应的体感回馈 -- 虽然视频可能看不太出来效果，但有做过电疗的朋友应该不会对那种「被动」的感觉太陌生。通过这样的技术，VR 体验者会觉得似乎真的有在出力抵抗推动物件的阻力。要能模拟到接近真实其实并不容易，一开始开发团队在测试力道的时候，就只是单纯地希望能阻止体验者把手穿过虚拟世界里的墙壁，但根据意见回馈，会认为仅仅是这样其实感觉就像是被磁力拉扯而已，并不太真实。所以又费了好一番功夫来进行各式调整。



最终，他们开发出了两种不同的模拟情境。其一，是在特定距离（10cm）下切断 EMS 对肌肉的刺激，让人可以体验到类似触摸可穿透的柔软物件的模拟体感。另一个则是通过短暂的 EMS 脉冲，来让体验者感受到手被往后推的感觉，这个就被用来模拟触摸墙面或者是移动物品的感觉。讲起来其实这样的技术并非太创新的尝试了，至少已知已有 Teslasuit 这样的体感衣产品。不过 Hasso-Plattner-Institut 的开发团队则是认为，他们的技术应该可以更低调地与一般衣物整合。下个阶段，他们则是想要挑战更强的力道与更好的体感表现。