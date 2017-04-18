Intel 终止 Intel Developer Forum，未来将分散成小型会议来举办

已经举办有 20 年之久的 Intel Developer Forum（Intel 开发者论坛，IDF）已成绝响 -- Intel 今天确认取消了夏天的 IDF17，并且宣布结束 IDF 计划，未来也将不再举办 IDF 活动了。
据 Anandtech 向 Intel 确认背后的原因，主要是随着 Intel 的产品类型逐渐向 AI、IoT、Optane、车辆技术等方面开枝散叶，Intel 发现自己很难在一个固定的时间，让所有的旗下的产品类别都有新产品发表、或有东西可以拿出来讨论。相对来说，Intel 比较希望针对每一个不同的类别，去和该领域的产业界或媒体沟通，因此未来会倾向于在一年当中办多个「主题性」的小型活动，聚焦在特定的产品上。
不过另一边，这也不免让人联想到 Intel 的主力产品和之前「每年一更新」的时程是愈差愈远了。去年才刚从「Tick Tock」两阶段降成了「PAO」三阶段，今年立即又连 PAO 都失守，将连续第四代采用 14nm 的制程，想必 Intel 自己也觉得 IDF 上没啥好讲的吧？是说，大型的开发者论坛什么的都是虚的，面对 Ryzen 的挑战 Intel 应该要绷紧神经才是真的。Ryzen 虽然没能完全赢过这一代的 Core i 产品，但双方是互有胜负，而且就算 Ryzen 是输的项目，也没有输太多。不管是大活动也好，小活动也罢，快快端出便宜的好产品才是王道啊！