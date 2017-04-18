Google Hire 首页默默推出，LinkedIn 要小心了？

其实不仅 Google，就连 Facebook 近几个月也已经开始提供求职相关的功能了，由此可见各家似乎都有点想利用自己在相关领域上的优势，来挑战 LinkedIn 所开启的求职市场应用。但到底能有多少效果或者是多高的使用率，显然就还有待未来正式上线才能见真章了。
Google 即将要有个新的「人力雇用」用途的网站推出，它就叫做 Google Hire
（怎么不叫 GooJob）。这个已经开放首页但仍不可登入的入口网站，根据官方向我们 Engadget 所提供的说法，这是个希望帮助 G Suite 用户更有效率管理人力雇用事宜的开发中产品。而尽管部分网站猜测 Google Hire 可能会有类似 LinkedIn 的求职社交功能，甚至有隐私方面的疑虑。不过这点根据官方在信件中给予我们的回复，这个网站将只被用于接受求职申请，并不会将相关私人信息乃至于 Google 中的使用者信息予以分享，所以现阶段理应是不太需要担心会有这方面的状况。
其实不仅 Google，就连 Facebook 近几个月也已经开始提供求职相关的功能了，由此可见各家似乎都有点想利用自己在相关领域上的优势，来挑战 LinkedIn 所开启的求职市场应用。但到底能有多少效果或者是多高的使用率，显然就还有待未来正式上线才能见真章了。
其实不仅 Google，就连 Facebook 近几个月也已经开始提供求职相关的功能了，由此可见各家似乎都有点想利用自己在相关领域上的优势，来挑战 LinkedIn 所开启的求职市场应用。但到底能有多少效果或者是多高的使用率，显然就还有待未来正式上线才能见真章了。