超有趣的 AR 应用将成 Facebook 未来发展重心之一

CEP 具备有许多不同的元件。其中之一为 Frame Studio，顾名思义它就是让使用者可以用来设计自己大头照或专页中图像的边框特效，而这基本上是已经在进行中的计划。AR Studio 大概是这个平台的最重点项目，今天起已经在 Mac OS X 平台启动 beta 测试的项目，将可让开发者与创作者能制作自己的动画、遮罩与特效，未来可以让 Facebook 使用者将其通过即时的方式添加进视频之中，提供更有趣的视频效果 -- 多有趣？其实看下面这个视频就会懂了。（居然连即时的得分信息都可以显示，很厉害！）









Zuckerberg 展示了几个未来可能应用的方向，包括在限时动态的自拍功能中（必须说，他们真的很爱这个功能），将高精度级别的 3D 特效加在自己的脸上或身上。有意思的是，这个类似微软 Hololens 的应用，就连他们最爱 模仿 的对象 Snapchat，也「很巧地」在最近同步发布了 3D objects 的类似功能。只能说，这两间公司可真是很有缘份啊。



他还展示了让 AI 分析静态照片，使其瞬间变成一张已经被 3D Mapping 过的场景，之后就能轻松实现让整个房间被 CGI 动画淹水、塞满糖果等效果。这项功能亦可分析影像信息，让你在酒瓶上贴上评价标签。而除了将 Nike 头套以 AR 的方式戴在头上外，你也可以使用类似的技术来动态绘制自家的外墙，用 AR 在餐桌上玩游戏，并且直接用手与其互动，阅读虚拟信息如菜单等，应用层面相当广泛。







图、Facebook 展示 Mass Effect 游戏在 AR 之下的游玩效果。