超有趣的 AR 应用将成 Facebook 未来发展重心之一

去年，Facebook 预告了将以相机来加强你现实生活的一切，而在这次旧金山的 F8 大会上，他们的 CEO Mark Zuckerberg 揭开了他们的 Camera Effects Platform（CEP）相机特效开发平台的计划。做为首个专为 AR 扩增实境所准备的开发者系统与平台，他们希望让开发商可以同时制作出具备信息、数码物件与加强效果的 AR app，让你可以通过相机去与家里空间或甚至是自己的脸能够有各式的效果「互动」。
CEP 具备有许多不同的元件。其中之一为 Frame Studio，顾名思义它就是让使用者可以用来设计自己大头照或专页中图像的边框特效，而这基本上是已经在进行中的计划。AR Studio 大概是这个平台的最重点项目，今天起已经在 Mac OS X 平台启动 beta 测试的项目，将可让开发者与创作者能制作自己的动画、遮罩与特效，未来可以让 Facebook 使用者将其通过即时的方式添加进视频之中，提供更有趣的视频效果 -- 多有趣？其实看下面这个视频就会懂了。（居然连即时的得分信息都可以显示，很厉害！）
Zuckerberg 展示了几个未来可能应用的方向，包括在限时动态的自拍功能中（必须说，他们真的很爱这个功能），将高精度级别的 3D 特效加在自己的脸上或身上。有意思的是，这个类似微软 Hololens 的应用，就连他们最爱
模仿的对象 Snapchat，也「很巧地」在最近同步发布了 3D objects 的类似功能。只能说，这两间公司可真是很有缘份啊。
他还展示了让 AI 分析静态照片，使其瞬间变成一张已经被 3D Mapping 过的场景，之后就能轻松实现让整个房间被 CGI 动画淹水、塞满糖果等效果。这项功能亦可分析影像信息，让你在酒瓶上贴上评价标签。而除了将 Nike 头套以 AR 的方式戴在头上外，你也可以使用类似的技术来动态绘制自家的外墙，用 AR 在餐桌上玩游戏，并且直接用手与其互动，阅读虚拟信息如菜单等，应用层面相当广泛。
图、Facebook 展示 Mass Effect 游戏在 AR 之下的游玩效果。
虽说这一切感觉都相当地棒，不过其实这类的 AR 应用无论是在宝可梦游戏或者是自拍功能如 Snapchat 上都已经不算第一次见到，3D 场景辨识也更是 Hololens 的好戏。不过 Facebook 在没有太多硬件或与即时信息结合的效果上多做着墨的状态下，似乎也还对于这刚刚起步的市场有着不少的伏笔，或者，他们是期待在抛砖引玉之下能吸引更多开发者一起来共同发挥创意。
这次的发布我们知道了 AR 将会是该公司最新的发展方向，相信除了好玩的部分，应该也有不少人期待 Facebook 要如何将这个铺梗已久的平台转成能够盈利的产品。单就目前来讲，个人觉得至少在视频分享与直播时的即时特效等，应该是可以让影音社交更为活络，也许让一些按赞的特效不再只是在屏幕平面飞过，而是可以跟视频中的人物互动，甚至将这些功能应用在 360 的直播之中，那也会是一个很有意思的 AR 效果应用。不知道各位对于这次的充满创意空间的 AR 应用有些什么期待呢？
除了 AR 方面的开发平台外，Facebook 今天也同时宣布推出与在地新创社交串连全球开发者社交的新创计划「Developer Circles」。根据官方新闻稿的资料，此计划是希望能「希望帮助全球所有开发者相互链接，藉此计划共同串联、学习，并与更多在地开发者合作交流。」基本上，这是一个由社交所发起的新创计划，会定期举办开发者活动、科技论坛与黑客松，并将完全免费且开放给所有开发者来利用。Developer Circles 计划提供类似 FbStart 计划的功能，将藉此培育更多人对科技的认知并帮助更多应用开发者。