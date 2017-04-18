AMD 的中端 Radeon 500 系列显卡来临

虽然大家都在期待 Vega 能像 Ryzen 一样颠覆市场，但 AMD 今天发布的第一波 Radeon RX 500 系列显卡仍然采用的是 Polaris 核心，只是因为在制程上稍有改进，所以得以略微升频，取得些微的进步。举例来说，最高端的 RX 580 时脉由 1120~1266MHz 提高到了 1257~1340MHz，基础时脉提升了 12% 左右，而超频时脉则是提高了 6% 上下。除此之外从流处理器数到材质单元，再到 ROP 和架构，它全部和 RX 480 一模一样；而 RX 570 除了内存频宽略大于 RX470 之外，其他情况也和 RX 480 如出一辙。相较之下，反而新的两张卡片在耗能上都有所增加，显示 AMD 已经放弃在省电上与 NVIDIA 竞争，转而强调性价比上的表现。
RX 560 相较于 RX 460 就不是简单升一下频而已，在基础规格上是略有增加的。流处理器从 896 个增加到 1024 个、材质单元从 56 增加到 64、当然频率也有所提升。最后是 RX 550，一颗全新设计（不是从 400 系列小改）的 Polaris 显卡。关于它的数据我们所知不多，但照经验它应该已经是非常入门的等级，已经进入性价比开始回落的位阶了。
由于它们和 RX 400 系列的差距太小，会考虑的人应该是从更早的 AMD 卡片升级过来的人，或是还在犹豫要 RX 580 还是 GTX 1060 的人。从 Anandtech 的跑分来看，RX 580 大部份的时候小输 GTX 1060 一点点，但降价后的 US$229 定价同样是低 US$249 的 GTX 1060 一点点。搞到最后，还是看你是 N 系的还是 A 系的啦...