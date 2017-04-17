华为的 P10 系列手机似乎混用了三种快慢不同的闪存芯片

零件价格走高，这是今年手机市场的大趋势。不过就算是这样，正常来说一款手机最多也就是多找几家供应商（保证供货，也更容易协商进价）来提供表现相近的零件。但拿档次完全不同的产品来混用？这种几乎铁定被扣上「以次充好」帽子的行为，印象里已经很久没有厂家这么做过了。直到最近，网络上陆续有人爆出华为最新的 P10 系列，其所用的存储似乎 UFS 2.1、2.0 和 eMMC 5.1 三类都有。三者对应的读写速度，玩手机比较多的朋友应该很清楚，会存在十分明显的差异。而根据大部分 P10 投诉用户的 AndroBench 5 跑分结果来看，数值基本上也确实可以分为三个等级。以连续读取速度为例，差不多都是都集中在 750MB/s、550MB/s 和 250MB/s 这三档。
在闻知此事后，我们也第一时间对手上的 64GB 国际版 P10 进行了测试，结果如下图（左）所示，跑出了三档速度中第一梯队的表现。比较遗憾的是，身边没有其它 P10 可以进行对比。不过结合知名玩机人士 @魔法师蛋小丁 提供的鉴别方法，基本能确定这台设备用的就是 UFS 2.1（下图右）。在感到庆幸的同时（咦？），我们显然也能理解那些不幸买到慢速存储用户的愤怒。毕竟花的都是同样多的钱，凭什么速度就只有人家的三分之一快呢？
是说，尽管华为官方在介绍 P10 时从未具体说明过存储的类别，但这种虽然是随机但肯定造成了区别对待的做法，相信大部分消费者是没法接受的。而且，网络上也有人表示自己以 eMMC 5.1 速度慢为由轻松在售后那里换到了速度快的新机，言语中暗示华为内部早已知悉情况但选择秘而不宣（原文已被删除），如果是这样的话，那处理方式真的有很大问题啊。联系起之前关于 P10 为何不给屏幕加上疏油层的争议，厂家这次更是不该如此应对。不管怎么说，我们也已经联络了华为，但愿他们能站出来给大家一个说法吧。