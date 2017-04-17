华为的 P10 系列手机似乎混用了三种快慢不同的闪存芯片

在闻知此事后，我们也第一时间对手上的 64GB 国际版 P10 进行了测试，结果如下图（左）所示，跑出了三档速度中第一梯队的表现。比较遗憾的是，身边没有其它 P10 可以进行对比。不过结合知名玩机人士 @魔法师蛋小丁 提供的鉴别方法，基本能确定这台设备用的就是 UFS 2.1（下图右）。在感到庆幸的同时（咦？），我们显然也能理解那些不幸买到慢速存储用户的愤怒。毕竟花的都是同样多的钱，凭什么速度就只有人家的三分之一快呢？







是说，尽管华为官方在介绍 P10 时从未具体说明过存储的类别，但这种虽然是随机但肯定造成了区别对待的做法，相信大部分消费者是没法接受的。而且，网络上也有人表示自己以 eMMC 5.1 速度慢为由轻松在售后那里换到了速度快的新机，言语中暗示华为内部早已知悉情况但选择秘而不宣（原文已被删除），如果是这样的话，那处理方式真的有很大问题啊。联系起之前关于 P10 为何不给屏幕加上疏油层的争议，厂家这次更是不该如此应对。不管怎么说，我们也已经联络了华为，但愿他们能站出来给大家一个说法吧。