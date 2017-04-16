意外吗？仅有少数 Windows Phone 可以获得微软最新更新

具体而言，这个列表中主要由他们自家 Lumia 550、640 / 640XL、650 与 950/950XL 确认将获得 Windows 10 Creators Update，三方厂商则是仅有 HP Elite x3、Alcatel IDOL 4S、Alcatel OneTouch Fierce XL、SoftBank 503LV、VAIO Phone Biz、MouseComputer MADOSMA Q601 与 Trinity NuAns NEO 七款手机会获得这次的更新。至于为何会这样，不外乎就是性能无法达到标准，无法提供获得最佳体验这样的理由。



官方亦表示，这波不在更新列表中的手机款式，其实硬要用也是可以的，但强调「风险自负」（嗯...）。另一方面，官网上也提到了仍有非常小数量，约莫 0.1% 的 Windows Phone 例如 Alcatel IDOL 4S，是符合此次更新的规格但这波却未列入，则是承诺将会在未来提供对应的更新。其实由前例看来，这样一次把众多旧设备都打入无法获得最新更新的冷宫中的做法，其实对微软而言也不是新鲜事了。只能说，这样的作法到底是可以把用户数越做越大还是反之，应该答案是非常明显了吧。