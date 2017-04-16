苹果将直接以 iPad Air 2 替换需维修的 iPad 4

根据 9to5Mac 所取得的内部资料指出，Apple 的库存已不再有旧款的 iPad 了，也因此自 3 月 30 日后，仍在 5 年的维修服务期内的 iPad 4，未来确认将以 2014 年 10 月发布的 iPad Air 2 做为整新机来维修替换。是说，其实苹果最近也已经停产了 iPad Air 2，不过显然库存的数量还是比起许多年前的 iPad 4 要多，所以还可应付这样的需要。



更酷的是，由于世代更迭之下而有的规格落差部分，也将让 iPad 4 维修用户的规格「也」获得升级 -- 旧款 16GB 或是 64GB 的版本将会被以 Air 2 的 32GB 与 128GB 对应提供整修机，亦具备更多颜色选择（Air 2 是首款获得金色选项的苹果平板电脑）。相信这对于苹果的使用者而言，应该会十分乐见这样的维修政策调整吧？除非你真的非常念旧啰。