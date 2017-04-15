Synology 首款支持 M.2 SSD 的 NAS 登场，还带来延长保修加购服务





这次的两款 NAS 皆搭载了 2.4GHz 的 Intel Atom 四核处理器，内存最高可扩展至 16GB，内建四组 1GbE 网络口并可通过 PCIe 插槽选配 10GbE 的规格 -- 据官方的资料，采用双 10GbE 时，这两部为了科技爱好者与中小企业所推出的 NAS 新品，将可跑出每秒 1,179MB 与 542MB 的读写速度。至于首段所提到 M.2 SATA SSD 支持则是需要通过新的 M2D17 PCIe 转接卡来达成，建议售价为 HK$1,319（约人民币 1,170 元）。









除了支持新规格的 SSD 外，Synology 为这次的三款 EW201 – Mainstream NAS 系列产品，也首度提供了付费延长保修的选项，可以为这两款 NAS 与扩展设备，在购买加保让保修由原本的 3 年提升至 5 年，而台湾与香港则是也在首波的支持范围之中。大家应该会很好奇的价格部分，根据官方的讲法，台湾这边的延长保修订在 NT$3,000（约人民币 680 元），不过香港倒是尚未定案。





详细售价信息如下：



· DS1517+ (8GB) HK$7,459（约人民币 6,600 元）；(2GB) HK$6,779（约人民币 6,000 元）

· DS1817+ (8GB) HK$8,839（约人民币 7,820 元）；(2GB) HK$8,169（约人民币 7,230 元）

· DX517 扩展设备 HK$4,359（约人民币 3,860 元）

· M2D17 PCIe 转接卡 HK$1,319（约人民币 1,170 元）

· 延长保修至 5 年加购价 NT$3,000（约人民币 680 元）