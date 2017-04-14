Tesla 将在 9 月展示自家的电动货柜大卡车

Tesla CEO Elon Musk 今天在 Twitter 上差不多是有问必答，回覆了不少粉丝的询问。这当中一般消费者最关心的莫过于 Model 3 的进度，这部份 Elon Musk 表示 7 月我们可以看到 Model 3 最终量产车型的推出，而不只是测试版原型车。这对期望 Tesla 如期在 7 月开始生产 Model 3 的订户来说应该是个好消息吧！
除了 Model 3 之外，Musk 还透露了不少 Tesla 正在开发中的新车款。其中代表示全新市场的电动货柜车头，预计在 9 月的时候发表。这自然是看上了美国长程货运的潜力，而且大货车的半自动驾驶环境简单（大多是高速公路）、也有更大的空间放电池。从这角度来说，其实大货车比小轿车更适合开展电动车事业，Tesla 也能利用大货车的需求量进行充电站的布点呢。
在这之外，Musk 预计 18-24 个月之内会推出 Tesla 的皮卡（小型客货两用车），符合美国国情；同时 Tesla 的新一代两人座小跑车 Roadster 将会内建有敞篷车的机构的样子。这些消息基本上确保了 Tesla 在未来几年内生产线都难有停歇的时候，只要产能跟得上就好了...