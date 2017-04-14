土卫二的海底深处，有持续补充的氢气来源

土卫二的冰层底下，或许有片温暖的海洋

说到可能有地底海洋的卫星，大部份的人第一个想到的大概不外乎都是木卫二（Europa），但上一个拜访木星的探测船伽利略号因为携带的科学仪器种类的关系，只能从感应磁场和相对光滑的表层「猜测」，木卫二应...