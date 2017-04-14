土卫二的海底深处，有持续补充的氢气来源

虽然 Cassini 的二十年长征即将来到尾声，但它这十多年间所收集的各种数据，够科学家们分析好多年了。先前在 2015 年的时候，Cassini 曾经以非常近的距离经过土卫二（Enceladus）的表面，不仅发现了「冰喷泉」与海洋层的存在，现在科学家更是掌握了喷泉内气体的确切化学组成。
喷泉气体中大约 98% 是水，剩下来 1% 是氢气、还有最后 1% 是二氧化碳、甲烷、和氨。1% 的氢气这比例算是相当地高，科学家推估在海底必然要有补充氢气的来源，或许是像地球的深海热泉一般，有氢气集中喷出之处。像这样集中的能量来源就很适合微生物发展，一种生物发展的可能性是像地球早期的微生物一样，将氢气和二氧化碳代谢，产生甲烷和水。
无论如何，Cassini 并没有携带能分析是否有生物信号的仪器，毕竟当初发射的时候根本没料到土卫二这么「特别」。不过，Cassini 在土卫二上学到的经验，有助于地球上的科学家们准备正在筹备中，预计 2022 年发射前往木卫二（Europa）的 Europa Clipper 任务。虽然木卫二和土卫二绕着不同的行星转，但却有相当多雷同之处 -- 两者都有光滑、以水冰为主的表面，两者都有冰层下的海洋，而且也都有冰喷泉的存在。在土卫二的发现，可以让科学家设计更有针对性的安排仪器，最大化任务效益。