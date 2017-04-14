PhotoFast 推出有四种接头的 microSD 读卡器

CES 2010：Ion Audio iType、iDiscover 动手玩！

今年 CES 上，一家叫做 Ion Audio 的公司一连丢出了两个造型很像，但是功能截然不同的 iPhone / iPod『平板』基座外挂。一个上图的 iType，功能其实看来蛮单纯的，就是让使用...