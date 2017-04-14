PhotoFast 推出有四种接头的 microSD 读卡器

以推出各种稀奇古怪的 U 盤产品出名，早先还为我们带来了可以从 USB 3.0埠出「吐」出 micro-USB 接头的U 盤产品的 PhotoFast，今天又再创「奇迹」，发表了同时支援 USB type-A、USB type-C、micro-USB、和 Lightning 接口的 microSD 卡读卡器「iType-C Reader」 -- 只是说是这么说，它其实有点作弊，因为 USB type-A 和 micro-USB 是独立的另一个转接器，不是真的全部做在同一个装置上啦！
读卡器本体提供 Lightning 和 USB type-C ，因为 microSD 卡插入后不会凸出到本体外，所以把它当作是双插头的随身碟使用也是可以的。分离式的转接器一头是母的 USB type C，另一头是 USB type-A 和 micro-USB，和前面「吐出」式的不同，这次改成了 type-A 向上掀开，露出底下的 micro-USB 的型式，感觉好像比之前稳当一些啊。不过两部份「合体」后的全长看图片比一般 U 盤都要长上不少，感觉不是特别好携带呢。
iType-C Reader 定价在台湾为 NT$2,399（约 545 RMB）。