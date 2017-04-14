Firefox 的「性能」设定页让你更好地调配系统资源

虽说 Firefox 跟 Chrome 在如今的市场中都有着不低的占有率，但它们过度占用系统资源的恶名，各位用户怕是大多都有所耳闻。尤其对旧款电脑的使用者来说，内存动不动便会捉襟见肘。而现在 Mozilla 为了改善这一情况，专门为尚未推出的 Firefox 55 推出了一个全新的「性能」设定页，让你可以根据自己的需求，来决定如何利用有限的系统资源。
以第三方插件为例，Firefox 在这方面的支持度尽管已经比不少浏览器要好，但在使用过程中，难免还是会出现运行被拖慢的时候。针对这一点，「性能」中的「优化 Firefox」按钮可以在浏览器重开后关闭所有外挂。当然啰，在你要用到它们的时候，也可以进入设定页再选择手动开启。
同时还有一项很实用的功能，就是将最大行程数增加到 8 个的「内容进程」。它会方便你找到内存占用跟浏览速度之间，最适合你习惯的平衡点。此外，性能不强的电脑还可以选择关掉分页、菜单里的 UI 动画，开启「预先取回」后，在低网速环境下的上网体验也会得到一定程度的提升。不过，目前 Firefox 的最高版本号是 52，下一版的 53 会在 4 月 18 日推出。加入了新特性的 55，可能要到年末时才会跟大家见面了。