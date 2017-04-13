惠普跑去音乐节发布了新 Pavilion 笔记本

谁能想到，HP 会将新的 Pavilion 笔记本拿去 Coachella 音乐节上发布，而他们之所以会这么做的原因，是希望新加入的触控笔支持，可以吸引到那些热爱音乐的创意人士。这次的新品，分为能变形的 x360 和常规的 Notebook 系列两种。首先，x360 的触控笔用起来很舒服，反应很快，可以轻松画出粗细不同的线条。而且，它的屏幕在光线良好的展示厅内显示效果不错，颜色生动，画面也很清晰。
而 Notebook 这边，除了支持触控笔外，也将处理器升级到了 Intel 全新的 Core i7 或 AMD A10。同时，用户也可以选配支持 Windows Hello 的红外相机，不过标配的 Webcam 也不差，88 度的可视范围应该能满足大部分人的需要了。
这次 HP 在新笔记本的配色上花了不少功夫，x360 共有蓝、红、粉、金、银五色可选，Notebook 也有金色和银色两种选项。另外，买家也可以选择 720p 或是 1080p 的屏幕，但不知 HP 是出于何种考量，并没有提供 2K 和 4K 的规格。值得一提的是，屏幕的边框比过去的 Pavilion 要细，金属键盘跟喇叭条的颜色也搭配得相得益彰。不过设备拿在手里，会感觉略有点重就是了。
新款 Pavilion Notebook 共分为 14、15.6 和 17.3 三种尺寸，x360 则有 11.6、13 和 14 三种大小。目前官方公布了两个型号的售价，使用 15 吋 720p 触控屏幕、AMD 处理器、8GB 内存的 Notebook，价格为 600 美元（约人民币 4,130 元），而采用 14 吋 1080p 触控屏幕、Core i5 处理器、8GB 内存的 x360，则要价 720 美元（约人民币 4,960 元）。除此之外，用户也可选择最高 1TB HDD、512GB SSD 或是两者皆有的硬盘组合，玩家的话，也可自选 NVIDIA 的独立显卡。