惠普跑去音乐节发布了新 Pavilion 笔记本

谁能想到，HP 会将新的 Pavilion 笔记本拿去 Coachella 音乐节上发布，而他们之所以会这么做的原因，是希望新加入的触控笔支持，可以吸引到那些热爱音乐的创意人士。这次的新品，分为能变形的 x360 和常规的 Notebook 系列两种。首先，x360 的触控笔用起来很舒服，反应很快，可以轻松画出粗细不同的线条。而且，它的屏幕在光线良好的展示厅内显示效果不错，颜色生动，画面也很清晰。



而 Notebook 这边，除了支持触控笔外，也将处理器升级到了 Intel 全新的 Core i7 或 AMD A10。同时，用户也可以选配支持 Windows Hello 的红外相机，不过标配的 Webcam 也不差，88 度的可视范围应该能满足大部分人的需要了。

