脱离手机！Hover Camera 现在懂得跟随主人并自动录影





除此之外，Passport 现在也懂得辨识手势。你可以挥挥手来叫无人机拍照，然后前一段提到可以自动跟拍但却没提到要怎么叫它停止的部分，其实是可以透过「OK」的手势来结束 Owner Mode 的拍摄，让你可以靠近无人机并直接用手来关闭电源 -- 毕竟 Passport 的扇叶都被藏在外壳之中，所以不用担心手会有被割的危险啊！这次 Passport 还加入了对 iMovie 与 Final Cut Pro X 的随插即可读取档案的支持，让你可以不透过智能手机便能将档案直接汇入 Mac 之中。







虽然前面一直都在强调可以不用智能手机就能使用，不过这次官方针对自己的专属 app，也还是有提供了很不错的改进。包括使用机器学习挑选最佳片段的功能，懂得确保片段中有你的脸孔或身体在构图范围之中，并能快速套用视频样板来帮你生成一支不错的视频。



虽说使用更新后的 Passport 比起请来一位专门的摄影师还是差了一截，但说也已经很接近零零无限科技目标的开箱即可轻松使用的真正飞行机器人空拍体验，更别说想必未来也可预期将会再推出更有意思的功能才是。Hover Camera Passport 现已在苹果线上商店上架，建议售价为 3,698 元，也可以亲临以下苹果店去看看演示：

上海五角场

上海七宝万科广场

上海环球港

广州珠江新城

天津银河国际购物中心

济南恒隆广场

顺城购物中心

南京金茂汇