《Minecraft》、《Splatoon 2》等均将于今年登陆 Nintendo Switch

Minecraft: Nintendo Switch Edition, including the Super Mario Mash-Up pack, will launch in Nintendo #eShop on May 11. pic.twitter.com/VPxJ726Ex9 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 12, 2017



当然，eShop 在今年也会迎来多款独立游戏，而像 SNK、Namco 这些第三方厂商，也都将推出将经典游戏打包在一起的集合类作品。另外在今天的直面会上，老任也为 Switch 的



最后，在 Switch 的主角光环以外，任天堂也没忘记为老将 3DS 的新游戏做一些宣传。横版冒险作品《Hey! Pikmin》将会于 7 月 28 日登场，并且会推出对应的 Amiibo。同时《怪物猎人物语》也将在今秋亮相，今年庆祝 25 周年的《星之卡比》系列，也分别会在今天和夏季推出两款新作。另外，融入了 Mii 元素的 RPG 类作品《Miitopia》会在今年晚些时候到来，在游戏中你可以跟自己的好友一起展开冒险。 当然，eShop 在今年也会迎来多款独立游戏，而像 SNK、Namco 这些第三方厂商，也都将推出将经典游戏打包在一起的集合类作品。另外在今天的直面会上，老任也为 Switch 的 Joy-Con 手柄推出了全新的亮黄配色，而且还带来了使用 5 号电池的电量扩展配件，不过没提价格，只说会在 6 月 16 日上市。最后，在 Switch 的主角光环以外，任天堂也没忘记为老将 3DS 的新游戏做一些宣传。横版冒险作品《Hey! Pikmin》将会于 7 月 28 日登场，并且会推出对应的 Amiibo。同时《怪物猎人物语》也将在今秋亮相，今年庆祝 25 周年的《星之卡比》系列，也分别会在今天和夏季推出两款新作。另外，融入了 Mii 元素的 RPG 类作品《Miitopia》会在今年晚些时候到来，在游戏中你可以跟自己的好友一起展开冒险。

除此之外，大热作《Minecraft》的 Switch 版本也会在 5 月 11 日上架，而且游戏中会包括许多玛利欧相关的内容。同时，《马车 8 豪华版》也确定在 4 月 28 日到来，含有两名新角色的《终极街头霸王：最终挑战》则会在 5 月 26 日跟大家见面。值得一提的是，Sonic 系列也会在今年推出《Sonic Mania》和《Sonic Forces》这两款新品，前者主打复刻怀旧，将会在夏季推出，后者则要等到冬天才会问世，目前还没有公布太多的细节。