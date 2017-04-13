佳能 EOS M6 台湾动手玩

要说是 M5 的 Lite 版也好，或说是 Canon 进攻复古文青风族群的全新尝试也可。总之，可以让摄影爱好者用更便宜价位，享有 DAF 双像素自动对焦的 EOS M6 可换镜式无反相机，今天也已经正式在台湾推出了。在当初发布会中主打的更亲民价位来到台湾，则是确认将以 NT$22,900（约人民币 5,200 元）的单机售价，并且将有石墨黑与复古银可选择；搭镜的部分则是有两种选择，分别是搭配 15-45mm IS STM 与 18-150mm IS STM 的选项，建议售价则为 NT$27,900（约人民币 6,300 元）与 NT$35,900（约人民币 8,200 元）。
规格部分，Canon EOS M6 用上了 Digic 7 的影像处理器，能够应付 APS-C 尺寸感光元件所输出的 24MP
与最高 1080p / 59.94fps 录影规格。它采用了 3 吋 104 万点的触控屏幕（支持上掀自拍）、占预览画面 80% 的双像素 CMOS 自动对焦系统、感度范围为 ISO 100 - 25,600，并支持可以智能设备合作愉快的蓝牙＋NFC＋Wi-Fi 的无线控制与分享机能。继续阅读我们的台湾动手玩心得。
基本上你可以将其视为移除了内建 EVF 的 EOS M 中高端机。所以其实比起更低价的 M10，Canon EOS M6 因为把手设计接近 M5 的关系，依然拥有相当好的手感。而有别于很「Canon」的黑色版，银色的版本则是看起来十分有复古气息（再搭上皮套底座就更棒了！）。操作部分，因为有着三转盘的设计，预设之下前后转盘可以在 M 模式下调整快门与光圈，背后的转盘则是可以直接控制感光度，操作起来相当直观好用。虽说比起富士那种基本上每种参数都有专用转盘的文青路线不同，但也算是给予了使用者相当进阶操控方式了。
图、EVF-DC2（左）与 EVF-DC1（右）
随着这次 M6 登场的还有它新的外接式观景器 EVF-DC2。相较于与 G1X Mark II 一起推出的 DC1（其实旧款机种与 M6 都可以支持安装），这次的新的版本采用了 OLED 的规格，但在同样 236 万点的分辨率下，尺寸稍微变小了些（0.48 吋 > 0.39 吋），所以精细度感觉稍微高了点，颜色表现则是也比较鲜明。两颗观景器最大的差异除了体积外，要价 NT$7,990 预计在五月开卖的 DC2，其实并不支持上翻的功能，因此使用弹性较初代要低些。不过小编私心觉得圆形的观景器更有文青风啦...