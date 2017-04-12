索尼发布汽车专用 HDR 感光元件：不止看得更多，也能看到更暗

对于自动驾驶车而言，除了 LiDAR 与雷达外，摄影机也是相当重要的路上实时信息的信息搜集来源，也因此，无论是针对高低光细节的 HDR 影像处理、更强大的感光能力与防止号志等 LED 闪烁造成的判读失误的状况，都会是相当重要的功能要点。根本已经可以称之为「感光元件大师」的 Sony（我绝对不会说是被华为启发的灵感的），这次则是推出了一款大幅度解决上述几项问题，并符合针对 ADAS 先进驾驶辅助系统新的国际安全规范的全新感光元件：IMX390CQV。
这款特规的 1/2.7 吋 CMOS 感光元件，仅具备有 245 万的有效像素 -- 显然分辨率并不是太大的重点，重点是在示范视频当中，我们可以看到其所拥有高达 120dB 的 HDR 高动态范围的表现，可让身处十分黑暗隧道环境的车辆，提早看到隧道外的景物细节。将以往可能早就爆成了一片死白的影像问题，处理得就像
隧道旁的 LED 号志也有别于一般感光元件的特性，通过「LED 频闪减缓功能」尽可能消除这样的问题。毕竟现在车辆采用 LED 做为灯号或灯光也已经相当普遍了，亦可避免误判的问题发生。而根据原厂的规格显示，IMX360CQV 亦能在仅有如月光般的 0.1lux 低光环境下，拍摄出高品质的彩色影像。据称这项规格也是为了因应 Euro NCAP 将在 2018 年将夜间行人列为自动汽车防撞系统侦测目标之一的关系。
简单地讲，这款预计将会在 2018 年 3 月开始量产的汽车专用 CMOS 感光元件，就是为了更强大的新世代自动驾驶车而来的产品，应该可以提供像是 Tesla 这样的车型更好发挥的空间 -- 目前 HW2 已经让自动驾驶巡航速度可达 140kph 了，再来不知道能够有多大的提升呢？真令人期待。