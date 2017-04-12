索尼发布汽车专用 HDR 感光元件：不止看得更多，也能看到更暗

自动驾驶车稳定度实测 Alphabet 轻取 Uber

Uber 的自动驾驶车技术还需要多多努力，应该已经不是秘密了。但到底与众厂在此领域的差距有多少？显然就有点耐人寻味了。根据加州交通监管单位（DMV）最近发布的自动驾驶调查报告中显示，在车辆必须驾驶介入...