小牛终于出了款能上正规牌照的电动车（更新）

之前就有很多读者问过，为什么不对小牛的电动车进行报道？其实，熟悉我们的人应该知道两轮车实际上是 Engadget 半数编辑的心头所爱，要说不关注小牛这个品牌那是不可能的事情。只不过，作为媒体我们需要对自己报道的产品负责，而在今天以前小牛的所有车款在国内大部分主要城市都存在无法上牌的情况。非法上路的行为，我们是绝对不提倡、鼓励的。
好在，小牛官方也终于意识到这不该是个被忽视的问题，那为了完成「上牌命题」，在经历了 N 系和 M 系列车主数不清的罚款、扣车后，全新的 U 系列终于应运而生了。按照小牛的说法，刚刚发布的 U1 是一款「在严苛遵循国标条件下」打造出来的产品。也就是说，在它身上你不会看到 N1 那样超标的车宽、车重和胎宽，而且也不会像 M1 那样因为入库手法不合规而被阻挡在上牌目录之外。
为了做到这一点，U1 的设计尽管仍称得上美观，但跟 N1、M1 明显别具一格的外形相比，它的样子某种程度上还是贴近了小牛口中「千篇一律」的国标车许多。作为车子的主体，小牛将 U1 的车架做成了「整车的外衣」，在设计方向上则是以功能为先决，通过 30 个改装挂点和 7 款不同的配件，来满足载物、载人（未成年人）等各类需要。除此之外，小牛标志性的圆形前灯得以保留，同时车身上的外壳塑件也可依照车主的想法在白、红、蓝、紫这几种配色间更换。
根据规格不同，U1 会分为青春版、都市版和动力版三个版本。三者的重量均为 48kg，最大载荷 160kg，轴距 1.15 米，可以轻松推入电梯。其内建的都是小牛参与「联合研发」的电机，三个版本的功率依次为 240W、350W 和 500W，对应的扭矩和爬坡角度分别为 60N·m、75N·m、85N·m 和 8 度、10 度、13 度。当然咯，三种型号的最高时速也有不同，在马力全开的前提下，三者各自可达到的速度峰值各为 30km/h、35km/h 和 38km/h。
而在续航力的部分，除了动力版会采用松下 / LG 的电芯外，青春版和都市版的电芯均为国产。后两者的电池重量各为 6kg 和 6.5kg，容量是 48V10AH 和 48V12AH，里程分别可达 40km 和 45km，充电所需的时长各为 5 小时和 6 小时。而动力版使用的 48V16AH 电池，重量也是 6.5kg，但它的续航能达到 60km，6 个小时即可充满（官方没有说明里程数据是在什么样的驾驶者体重、车速条件下获得）。
此外，像是报警系统、GPS 定位、无匙启动（需要按键解锁）等功能都是有的，配套的手机应用中也对地图、车辆工具、服务支持等进行了强化，而且也像 Gogoro 那样引入了个人成就系统，提供更多的驾驶乐趣。至于发售资讯，U1 将于 4 月 13 日上午十点在小牛天猫店首发，青春版、都市版和动力版的价格分别是 2,999、3,499 和 3,899 元，买家也可在此基础上加购牛油保服务。
更新：最高车速是会通过软件限制（变相留个后门给车主自行破解，责任自负），然后脚蹬是有的，但实话说为了美观没见过有厂商在宣传图里装上的，大多数人也都是上完牌就拆了... 唯一有问题的是车重，40kg 这个数字大家都提到，但似乎不同城市也有自己不同的规定？反正消息是 U1 会出现在六月更新的目录里面，大张旗鼓宣传能上牌，总应该是把方方面面都照顾到了吧？