Moto C 系列可能会是摩托罗拉至今最平价的智能手机

在被归入联想门下以后,摩托罗拉出的手机,总体来说中、低端产品的表现要比高端产品来得更好。既然如此,厂方没理由不延续自己的优势,尤其是在产品线跟联想、ZUK 整合 的前提下,做平价机的资源可能比原来还要丰富。于是在原有的 G E 系列以外,我们又看到了带有明显联想基因的 Moto M 。而现在根据 @evleaks 的说法,更偏向入门市场的 Moto C 也即将登场亮相了。据称这个系列将会分为 Moto C 和 Moto C Plus 两个型号,搭载 Android 7.0 系统,屏幕的尺寸均为 5 吋。换句话说,名字里的 Plus 并不是用来区别大小,其代表的差异更多是体现在规格之上。Plus 采用了 64 位的四核 1.3GHz 处理器,屏幕分辨率为 720p,支持 4G LTE。而 C 则会依市场不同分为支持 4G 和仅支持到 3G 的两个版本,分辨率只有 480p,RAM 仅为 1GB。在不同地区 C Plus 会提供 1GB 或 2GB RAM 的选项,存储对应有 8GB 和 16GB 可选,另外 microSD 卡自然也是可以拿来扩展容量的。而在拍照方面,两款手机的自拍相机都是 2MP,Moto C 的主相机是 5MP(4G 版本可以自动对焦),C Plus 则会升级到 8MP。至于电池,一个是 2,350mAh 一个是 4,000mAh,C Plus 的续航优势应该会比较明显。具体的发售信息,爆料中也没有提到,但从谍照来看,配色的选择面倒是挺大的呢。