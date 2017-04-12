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AI 连「画画」都能帮上忙，Google 推出 AutoDraw 绘图功能

会根据你的大作给出许多图形选项。当然，有自信也可以自己画啰。

Ross Wang
2017 年 4 月 12 日, 下午 05:04
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总是觉得自己没太多绘画天份吗？看来现在就连画画 Google 也能帮上大忙。他们最新的 AutoDraw 线上应用（点我点我），利用的机器学习来帮你把随手挥洒的线条转变成可爱的画作 -- 其实个人觉得只要 Google 想要，直接给你一张栩栩如生的图片都可以 XD。它运作的方式有点类似在 Android Wear 上随意乱画，就能判读成表情符号的手绘图案智慧功能。让你可以直接在手机、平板或电脑上随意绘制图案，接着再选择判读出来的各式涂鸦作品，重点是一切免费。

AutoDraw 所运用的技术跟 Google 另一个名为 QuickDraw 的小游戏相同（讲起来 Google AI 应该从这边学习了不少东西）。这个紧绷的游戏，需要你在 20 秒钟画出指定的物品，并且让 AI 来判断到底你画了什么鬼东西是什么，十分有意思有机会也可以玩玩。现阶段 AutoDraw 可以猜出数百种绘画物件，Google 表示未来将加入更多，并且很愿意接受建议或贡献，来让这个资料库可以更为丰富。






圖、小編技癢也畫了一張。

经由: Engadget, TechCrunch
来源: Google
标签: AutoDraw, culture, google, internet, MachineLearning
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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