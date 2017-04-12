AI 连「画画」都能帮上忙，Google 推出 AutoDraw 绘图功能

AutoDraw 所运用的技术跟 Google 另一个名为 QuickDraw 的小游戏相同（讲起来 Google AI 应该从这边学习了不少东西）。这个紧绷的游戏，需要你在 20 秒钟画出指定的物品，并且让 AI 来判断到底
总是觉得自己没太多绘画天份吗？看来现在就连画画 Google 也能帮上大忙。他们最新的 AutoDraw 线上应用（点我点我），利用的机器学习来帮你把随手挥洒的线条转变成可爱的画作 -- 其实个人觉得只要 Google 想要，直接给你一张栩栩如生的图片都可以 XD。它运作的方式有点类似在 Android Wear 上随意乱画，就能判读成表情符号的手绘图案智慧功能。让你可以直接在手机、平板或电脑上随意绘制图案，接着再选择判读出来的各式涂鸦作品，重点是一切免费。
AutoDraw 所运用的技术跟 Google 另一个名为 QuickDraw 的小游戏相同（讲起来 Google AI 应该从这边学习了不少东西）。这个紧绷的游戏，需要你在 20 秒钟画出指定的物品，并且让 AI 来判断到底
你画了什么鬼东西是什么，十分有意思有机会也可以玩玩。现阶段 AutoDraw 可以猜出数百种绘画物件，Google 表示未来将加入更多，并且很愿意接受建议或贡献，来让这个资料库可以更为丰富。
AutoDraw 所运用的技术跟 Google 另一个名为 QuickDraw 的小游戏相同（讲起来 Google AI 应该从这边学习了不少东西）。这个紧绷的游戏，需要你在 20 秒钟画出指定的物品，并且让 AI 来判断到底
圖、小編技癢也畫了一張。