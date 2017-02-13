一步错，步步错？Nikon 取消 DL 产品线上市计划

一般而言，如果公司经营或者是财报有所下滑，大部分对应的都是希望拿出杀手锏来刺激消费市场对于该品牌的注意。Nikon，在去年的 CP+ 大展上，除了推出专业级的 D5 与 D500 以外，更是乘着 100 周年的势头，端出了自家在 1 寸感光元件 DC 上的震撼新系列：Nikon DL。共分三种焦段的 DL 系列，分别以超广角口袋机 DL 18-50、大光圈微距镜头的 DL 24-85 与终极旅游机 DL 24-500，让许多 Nikon 粉丝感到十分期待，甚至小编自己也觉得这样的产品应该可以扎实地让该公司的销售有所起色。
不过，在拖了一年的时间事情都到了今年的 CP+ 了，官方却公布了取消上市的消息... 原因是开发成本的持续上升碰上了数码相机市场收缓的死亡交叉，让他们不得不放弃这样创新规格的产品线。至于问题是出在哪？小编有一点自己的想法，可以继续往下看看。
图、APS-C 感光元件的 Coolpix A 曾经也相当创新啊！
事实上，从产品策略面来观察 Nikon 去年的确是异常地大胆。先是端出了三款直指 GoPro 而来的运动相机，还推出了最高端旗舰级的新产品，以及这次被取消的 DL 系列。相对于以往即便也推出过 Nikon 1 无反相机，或者是 Nikon Coolpix A 这样创新产品来迎合消费市场，但基本上还是死守着 DSLR 产品线的态度，真要说是转了性也不为过 -- 这从我们的「蜕变」专访其实也可以看出端倪，但现在看来，也许是逐步下滑的销售逼得他们不得不「改变」？
个人觉得与其怪罪 1 吋感光元件产品的各种成本或是零件问题 -- 说真的，海啸所造成的感光元件供货问题应该是有影响到 -- 但真要说起来，DL 系列其实可以先上市推出较好制作的版本，剩下来技术与成本较高的机型，也许可以考虑少量限量制作，或者拖更久之后再发布这次的这个官方消息，而不是给人一种好像连努力都没努力过的感觉。绕了一圈，最终还是给人一种死守 DSLR 的守旧印象。
绕了一圈，最终还是给人一种死守 DSLR 的守旧印象。
以事后诸葛的角度来看，去年 Nikon 的确是给人孤注一掷的感觉。试着投出不少大胆的直球，挑战各方市场。但放弃 1 吋随身机这件事情，小编真的是相当难理解。毕竟 Nikon 不是没有端出超越其他厂商的产品，而尽管 DL 18-50 看起来的确是个有点不思议的规格，但就跟 D5 与 D500 这类旗舰机一样，也许不见得人人买得起，但总是有一种示范或标竿的意味存在。实际上，大部分人买的应该都是 DL 24-85 与 DL 24-500 这样价格可能较平易近人，但又能拍出超越手机画质照片的产品。
毕竟这块市场就连 Sony RX100 也卖了五代（RX10 也来到第三代了啊！），Panasonic 也推出了许多产品线，就连 Canon 近期也跟上并开始端出二代产品线了，所以要说 Premium 高端 DC 没市场？那么大家近期还一直在追加推出又是为了什么，市场真的有 Nikon 讲的这样微缩吗？
图、搭载满满专业录影功能的 Panasonic FZ2500。
其实讲起来个人认为最关键的错误，反而不是错估 1 吋随身机市场这件事，而是 Nikon 改变的首部曲「运动相机」才是最大的元凶 -- 随着 KeyMission 系列的不断延迟上市（听起来很耳熟？），结果就这么刚刚好地选在就连 GoPro 这样的大厂也在这块市场有点自身难保的时机上市。很显然，Nikon 挑到了错的时机进入了这块市场。接着，Nikon 还来不及将 DL 系列上市，便很快便迎来了成绩单不得不进行重组与裁员...
比起 Canon，Nikon 一直以来在感光元件的关键技术上，就是始终被握紧在别家厂商的手上，这很容易招致市场投入时机的失误问题。不过这次最令人失望的是，Nikon 居然连尝试着少量或者分批上市技术质量较低的产品都没有。这样的状况要嘛是打算缩回去，回到打 DSLR 安全牌为中心的 Nikon，不然就是真的财务状况出了极大的问题，导致根本无法推出或研发任何新产品 -- 即便小编很不乐见策略变为极度保守，但前者的状况应该还好些... Orz
图、期待已久的 Nikon DL 18-50。
近年来，低端的相机市场的确是有被智能手机所吞噬的状况发生，在 DC 随身机这块，各家厂商几乎都砍了低端的产品线，转往更高端的 Premium 系列发展。Panasonic、Sony 与 Canon 都分别端出了卡片机，甚至还有许多更高端、更贴近专业摄录市场的产品，也都十分吸引专业市场的注意。
Nikon DL 系列其实是一个相当理所当然的产品，它可以顾到一些不满足于手机拍摄（包括画质、广角、望远等）的消费者，又能满足 DSLR 专业用户的随身需求。取消这系列产品，意味着 Nikon 放弃了 DSLR 以下的所有市场。这样会对现况有所帮助吗？
除非 Nikon 真能单靠运动摄影机与专业 DSLR 撑下去（其实在半导体市场也是有点状况...），又或者在这次 CP+ 上能端出些翻转市场的产品。但连去年端出的产品都无法实现了，难不成要马上端出 D5s？笔者个人真的觉得极度不乐观啊... 只希望 Nikon 在惊觉自己一步错步步错后，可以在这次的快速（？）收手后，好好找到自己的定位并且再度出发推出惊艳相机市场的产品啊。