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谷歌街景加入非洲多个地标

包括 49 米高的非洲复兴纪念碑。

Eric Chan
2 小时前
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为了证明非洲不光是只有大草原、野生动物等原始生境，谷歌最新在街景服务里加入当地文明发展的一面，包括不同城市、艺术中心、纪念碑等不同地标

当中包括属于联合国教科文组织世界遗产的水上村庄、加纳国家剧院，还有纪念脱离法国独立50周年的非洲复兴纪念碑，以及在塞内加尔的玫瑰湖。当然，谷歌还是有跟乌干达野生动物管理局合作，以街景背包拍摄非洲 7 个国家公园里的风光

各位有兴趣探索非洲这个独特国度的朋友，现在可以在谷歌街景上浏览了。