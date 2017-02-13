世界第一颗完全靠离子推进器维持轨道的卫星开始商用

波音刚发布了世界第一颗完全靠离子推器来维持轨道的卫星 ABS-3A，已经开始商用运转提供南美、中东及非洲 C-band 和 Ku-band 的通讯服务。虽然说发射进地球同步轨道的卫星不会因为大气阻...