Magic Leap AR 原型机谍照首曝

去年十二月时，The Information 曾撰文指出 Magic Leap 的 AR 设备远没法达到官方宣传的惊人效果。之后公司 CEO Rony Abovitz 回应称自己已经做好了「PEQ 版本的成品（Product Equivalant，接近最终产品）」，而时至今日，终于有人将其谍照放上了网络。早些时候，Business Insider 从匿名来源处获得了上面这张照片。从中可以看到 Magic Leap 的整套系统似乎不只是头戴设备，在配戴者的背后还有一个装有处理器、电路板和电池的「背包」。
毫无疑问，照片里的这套方案看起来还非常简陋，但毕竟是原型机，肯定不会做什么额外的修饰。不过根据 BI 消息来源的说法，Magic Leap 的董事会下周还将看到另一套 demo 机，据称它会把「背包」替换成「腰带」式样，看上去「完成度会更高一点」。
TIP @techmeme "This is the first-ever public photo of Magic Leap" https://t.co/6hPEMe6eCgpic.twitter.com/i9iKJ8TyvH— Alternative Dave (@redletterdave) February 11, 2017