Android Wear 2.0 的智能回复是通过离线 AI 来实现的



接着，系统会运用「半监督图形学习」来观察你的回复习惯、用词相似度及其它因素，借此推测最合适的回覆选项。按照研究者的说法，包括演练过程在内的整套模型，都是「完全在设备上」运作。「它甚至可以模仿用户的书写风格，或是进行专门的偏好设定，以此来提供更个性化的体验。」现如今 Smart Reply 能达到的效果，已经超出了开发团队的预期。在 Android Wear 这个运算力有限的平台上尚且有如此表现，也难怪他们已经计划「在未来几个月内推出（基于这套算法）的新应用」了。