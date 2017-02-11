Android Wear 2.0 的智能回复是通过离线 AI 来实现的

Smart Reply 智能回复是 Android Wear 2.0 的一大新特性，它能让你在忙不过来时快速选择回给好友的消息。而在最新的一篇博客中，Google 对该项功能背后的技术做了一番介绍。原来，这一切都是基于离线 AI 实现，根本不需要接入网络去寻求云端计算的帮助。据介绍，在开始的时候研究者们都认为这是项不可能完成的任务，直到一支名为「Expander」的 AI 研发团队想出了现在这套可行的办法。
「我们从头设计了一套更轻量化的全新机器学习架构，它不光能驱动 Android Wear（2.0）上的 Smart Reply，还可以给许多离线移动应用带来巨大的帮助。」开发者这么写道。实际上，在现有方案出炉之前，研究者也有试过目前已有的神经网络和图形学习技术。但建立起来的模型不适合智能手表，限制回复的数量也「无法生成有用的结果」。在那之后，开发团队重做了一套更简单的系统，它可以将预期反应相似的消息迅速归到一起（比方说「你好吗？」或者「过得如何？」之类的），以此来减轻 Smart Reply 给内存的压力。
接着，系统会运用「半监督图形学习」来观察你的回复习惯、用词相似度及其它因素，借此推测最合适的回覆选项。按照研究者的说法，包括演练过程在内的整套模型，都是「完全在设备上」运作。「它甚至可以模仿用户的书写风格，或是进行专门的偏好设定，以此来提供更个性化的体验。」现如今 Smart Reply 能达到的效果，已经超出了开发团队的预期。在 Android Wear 这个运算力有限的平台上尚且有如此表现，也难怪他们已经计划「在未来几个月内推出（基于这套算法）的新应用」了。