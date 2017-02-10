这台 290 美元的小型机器臂能让你扮演 Tony Strak







这次集资的 Swift 其实是来自 5 月时推出的 Metal 原型机，但现在则再加入 Grove 模块和 OpenMV 相机的支持。用于控制和编程的 uArm Studio 是用上基于 Blockly 的图像化控制界面，同时也支持 LeapMotion 手势操作；进阶使用者则有能编写电脑视觉的 Creator Studio 工具。而最简单的，使用者甚至能抓住机械臂移动一次，随后它就能记住并重复该路径。



赞助人可以在两款 uArm Swift 版本中选择一款：290 美元的基本版和 340 美元的 Pro 版本。后者除了是用上更精准的步进式马达外，还会有用于镭射切割器和 3D 打印的配件，另外也有包括 GroveKits 或 OpenMV 的套装可选。c

这次集资的 Swift 其实是来自 5 月时推出的 Metal 原型机，但现在则再加入 Grove 模块和 OpenMV 相机的支持。用于控制和编程的 uArm Studio 是用上基于 Blockly 的图像化控制界面，同时也支持 LeapMotion 手势操作；进阶使用者则有能编写电脑视觉的 Creator Studio 工具。而最简单的，使用者甚至能抓住机械臂移动一次，随后它就能记住并重复该路径。



赞助人可以在两款 uArm Swift 版本中选择一款：290 美元的基本版和 340 美元的 Pro 版本。后者除了是用上更精准的步进式马达外，还会有用于镭射切割器和 3D 打印的配件，另外也有包括 GroveKits 或 OpenMV 的套装可选。c