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松下新的影像处理器给予自驾车更强的夜视能力
捕捉黑暗里的影像。
Eric Chan
2 小时前
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松下
最新为暗光拍摄的需求设计了一款新的影像处理器，他们解释这是通过以「电力控制在原来 CMOS 感光元件上，像素对近红外线光的敏感度。」简单来说，就是能让设备在黑暗里清楚捕捉到物件的影像，不失细节或分辨率，而且更不要额外的 IR 滤镜。
因为技术能在不同的电压之下会表现出不同的影像特性，而且能堆叠在感应器之上，所以能同时应用于不同情况之下。只是这样的技术并不会应用到一般的消费级产品，因为在新闻稿中已经有特别注明是为机器视觉和智能汽车系统所设的。