就在 GTA 新作勇破 7,500 万份出货量纪录 诞生的几天后,Xbox One 的向后兼容功能,也共襄盛举地将前代 GTA IV 给带到了该平台之上,让你重温在自由城闯荡的那些时光。这次上架在 Xbox One 的数码内容,包括主游戏与两个付费延伸内容:「The Ballad of Gay Tony」及骑车为主的「The Lost and Damned」,两者分别要价 US$20 与 US$10,主游戏则为 US$20。拥有 Xbox 360 版本 GTA IV 游戏片的朋友,只要直接将光碟放进 Xbox One 就可以启动向后兼容的游戏下载,并且将云端的资料(如果你有的话)自动传输到新的主机之中 -- 感觉真是方便啊!