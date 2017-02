英特尔终于落实在亚利桑那州的 Fab 42 厂房兴建计划

这次计划的签署仪式是在白宫进行,并由美国总统特朗普监场。更有镜头捕捉到英特尔 CEO Brian Krzanich 向总统送出纪念品,以及解释美国税制在过去如何对他们的生意带来「不便」。以上迹象都带来一种是英特尔的计划是在特朗普上任促成的,不过纽约时报的科技记者 Farhad Manjoo 和其他人士则马上在 Twitter 上表示,指英特尔的 Fab 42 并非在新联邦政府的成果。事实上,Fab 42 早在 2011 年时就有计划兴建,可是因为 2014 年的 PC 市场销售量出现萎缩,导致计划需要暂停。





Thank you Brian Krzanich, CEO of @Intel. A great investment ($7 BILLION) in American INNOVATION and JOBS! #AmericaFirst🇺🇸 pic.twitter.com/76lAiSSQ1l