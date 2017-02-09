B&O 新推 Beoplay H4 无线耳机

Beoplay H4 这次在机身上选用了羔羊皮和铝材，而且在头梁两侧特地将编织花纹的电线外露，也算作整体美学设计的一部分。在右侧耳机的底部，设有专门的控制按键（不像一些高端型号那样可以直接触控），使用者可以通过它们完成调节音量、切歌、接听电话以及蓝牙配对等操作。不过，有些遗憾的是，H4 的电池并不像之前的一些 Beoplay 耳机那样可以更换。它一次充电需时 2.5 小时，可维持最多 19 小时的续航力。当然，通过 Android、iOS 或 Apple Watch 端的配套应用，用户也可以对声音进行各种设定。



据介绍，Beoplay H4 将会从今日起率先在美国和欧洲部分地区发售，本地的上市信息还要再等一下啰。