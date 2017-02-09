科学家终于发现第一颗白矮脉冲星

「脉冲星（Pulsar）」是宇宙中一种很有趣的星体，会以固定、而且通常非常短的间隔，向外发射无线电脉冲。当年在 1967 年发现的第一颗脉冲星的间隔就只有 1.337 秒，因为太规律了，还一度被怀疑是外星人在试图对外沟通呢。后来找到脉冲的始作俑者后，才发现原来是一颗以非常快的速度自转的中子星（超新星爆炸后，质量不足以形成黑洞的星体），它的磁场限制着两「束」电磁波向着相反方向发射，配合著星体的自转，便会像灯塔一样不停地扫过地球，于是我们便看到高速一闪一灭的「脉冲」了。



这五十年来，所有发现的脉冲星清一色都是中子星，虽然说不是所有的中子星都有脉冲现象，但也快成为中子星的代名词了。然而虽然没有证据，科学家一直认为单论成因的话，白矮星（太阳大小的星体爆炸后的剩余物）也是有可能成为脉冲星的，只是因为相对于强大的中子星，白矮星通常在能量上要弱上许多，所以一直到现在才发现第一颗白矮脉冲星。