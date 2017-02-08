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Image credit: Tesla
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Tesla Model S 荒唐模式再破加速实测纪录

P100D 的荒唐程度超乎想像。

Ross Wang
2 小时前
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Tesla
面对前途不明的对手加速数据上的进逼，Tesla 瞬间就祭出了新的 Ludicrous+ 进阶荒唐加速模式来迎战并且再度刷上了排行榜的冠军（还是根本是藏着一手？）。而在最近 Motor Trend 网站的一个测试中，Tesla Model S P100D 更是在此模式下突破了一个新的纪录，以 2.275507139 秒的成绩在 0-60mph 的加速测试中，超越了该杂志市售车实测加速的 2.3 秒障蔽，达成至今无人突破过的纪录。

有意思的是，特斯拉明显在官方数据上面「谦虚」了一些，原本 Elon Musk 是说应该是能够跑进 2.34 秒的（之前的测试是 2.389 秒），结果实力居然不止如此，看来最近应该会有不少汽车网站会很有兴趣做这方面的刷榜实测了啊。