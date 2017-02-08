Tesla Model S 荒唐模式再破加速实测纪录

有意思的是，特斯拉明显在官方数据上面「谦虚」了一些，原本 Elon Musk 是说应该是能够跑进 2.34 秒的（之前的测试是 2.389 秒），结果实力居然不止如此，看来最近应该会有不少汽车网站会很有兴趣做这方面的
面对前途不明的对手在加速数据上的进逼，Tesla 瞬间就祭出了新的 Ludicrous+ 进阶荒唐加速模式来迎战并且再度刷上了排行榜的冠军（还是根本是藏着一手？）。而在最近 Motor Trend 网站的一个测试中，Tesla Model S P100D 更是在此模式下突破了一个新的纪录，以 2.275507139 秒的成绩在 0-60mph 的加速测试中，超越了该杂志市售车实测加速的 2.3 秒障蔽，达成至今无人突破过的纪录。
有意思的是，特斯拉明显在官方数据上面「谦虚」了一些，原本 Elon Musk 是说应该是能够跑进 2.34 秒的（之前的测试是 2.389 秒），结果实力居然不止如此，看来最近应该会有不少汽车网站会很有兴趣做这方面的
刷榜实测了啊。
有意思的是，特斯拉明显在官方数据上面「谦虚」了一些，原本 Elon Musk 是说应该是能够跑进 2.34 秒的（之前的测试是 2.389 秒），结果实力居然不止如此，看来最近应该会有不少汽车网站会很有兴趣做这方面的