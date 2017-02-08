六旗与三星合作推出「混合实境」云霄飞车

对我们一般人来说，不用 VR，云霄飞车就已经够刺激了，但对游乐园来说，VR 是一种很简单就可以延长现有云霄飞车生命的方式，让许多人已经玩腻的老云霄飞车有了新的价值。就在大家还在研究如何最好利用虚拟实境的时候，美国的六旗游乐园集团已经更进了一步，与三星合作，利用 Gear VR 的相机产生出虚拟物件叠合在外界实景上的混合实境体验。当然，这和 HoloLens 还是有不小的差距，但多少能产生一些人在户外的假像吧？
从这里，云霄飞车或许还能再加上一些游戏的元素，例如从第一个上坡开始，你就进入了太空船的坐舱，之后整个画面就会变成与外星人战斗的世界，然后你要尽量多射一些敌人下来之类的。甚至画面还可以随着过程的不同，产生出不一样的结局来呢。
配备这个名为「New Revolution Galactic Attack」体验的云霄飞车共有两个，一个是位于洛彬矶附近的 Six Flags Magic Mountain 的 New Revolution，另一个则是位于旧金山近郊 Napa 的 Six Flags Discover Kingdom 的 Kong coaster。有前往玩乐的话，别忘了试试看喔！