六旗与三星合作推出「混合实境」云霄飞车

从这里,云霄飞车或许还能再加上一些游戏的元素,例如从第一个上坡开始,你就进入了太空船的坐舱,之后整个画面就会变成与外星人战斗的世界,然后你要尽量多射一些敌人下来之类的。甚至画面还可以随着过程的不同,产生出不一样的结局来呢。配备这个名为「New Revolution Galactic Attack」体验的云霄飞车共有两个,一个是位于洛彬矶附近的 Six Flags Magic Mountain 的 New Revolution,另一个则是位于旧金山近郊 Napa 的 Six Flags Discover Kingdom 的 Kong coaster。有前往玩乐的话,别忘了试试看喔!