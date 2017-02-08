任天堂对 Unreal Engine 这类第三方游戏引擎将采取更宽容的态度

根据宫本茂在一次投资人问答中所透露的信息。现阶段不只是他们的主机平台已经可以支持，就连任天堂自家的工程师也已经熟悉精通了像是 Unreal Engine 这样的三方游戏引擎，不仅在技术上能与欧美开发者竞争，也更愿意以三方引擎进行创作开发。不过，这并不意味着任天堂会舍弃自己的开发工具制作游戏。







任天堂的董事高桥伸补充提到，该公司希望能创造一个「各种三方开发者都可以轻松制作相容软件」的商业环境，所以比起自己使用 Unreal Engine 制作游戏，任天堂应该是希望自家的开发者可以借由深入了解这些三方游戏引擎，来辅助其他采用此引擎的开发者更愿意引进甚至是在 NS 主机平台开发独家游戏。



毕竟一些在 Nintendo Switch 上使用三方游戏引擎所可能遇到的状况，也许还是要对于这两者都相当精通有着老道经验的开发者才能解决。如果有了原厂的协助，相信也更能吸引开发商采用这样充满创新游玩方式的游戏主机平台。有更多热门或量身打造的创新游戏，自然也会有更多消费者的关注啦。