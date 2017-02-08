预载 Android Wear 2.0 的 LG Watch Style、Sport 联袂登场

首先来介绍一下 Watch Style，这款设备采用了 18mm 的表带和 1.2 吋的 P-OLED 屏幕，就尺寸来说，是一款女性使用者也可以尝试的产品。手表整体的设计风格走的是极简路线，在表身周围就只有一颗简单的表冠，并没有其它什么浮夸的设备。表盘显示区域的外围有一圈细细的黑边，再往外还能看到一圈边框（表壳的一部分），视觉上给人一种有点过于浪费空间的感觉。LG 提供给我们的是一只使用驼色意大利皮革表带的 Watch Style，表带根部有快拆扣，可以更换黑色或乳白色的表带，表壳则是有黑色和玫瑰金两种配色可选。在手表内部，搭载了一颗 1.1GHz 的 Snapdragon Wear 2100 处理器，除了唤醒时会有一点点延迟，大部分时间内都比较流畅。另外，设备还内建了 240mAh 的电池，基本上也就是用到下班回家。防尘防水的等级达到了 IP67，但在这个价位上，心率感应就是个奢求了。另一边的 Watch Sport，则是 LG 旗下首款运动取向的 Android Wear 手表。但尽管如此，它看起来却不怎么「动」感，不管是灰色还是深蓝色的表壳外观都很低调，用来搭配正装好像也没什么问题的样子。设备的表带是聚氨酯材质，因为内部装有感应器的关系，所以不能自行更换。在手表的一侧，同样也设有表冠，但跟 Watch Style 不同的是，Sport 表冠的上下还各多了一颗按钮。它们的功能，分别是用来快速开启 Google Fit 和 Android Pay。Watch Sport 的厚度达到了 14.2mm，相对来说还是比较厚的。那是因为在 1.38 吋的 480 x 480 P-OLED 屏幕下面，不光有 1.1GHz Snapdragon Wear 2100 芯片、768MB RAM、4GB 存储这些常见的零件。在蓝牙、Wi-Fi 以外，Sport 也可以插入 nano-SIM 卡直接连接 LTE 网络，同时它也有 NFC 模块，能用来完成 Android Pay 移动支付。