预载 Android Wear 2.0 的 LG Watch Style、Sport 联袂登场

Google 跟 LG 一同打造 Android Wear 2.0 新手表的事，几乎已经是个公开的秘密。时至今日，盖在新机上的布头终于被揭开，LG Watch Style 和 Watch Sport 双双亮出身份，正式成为了预载新版系统出厂的头两款产品。从名字中就可以看出，前者更偏重外型，而后者（见上图）是以运动功能为主。两款设备的售价分别是 249 美元（约人民币 1,710 元）和 349 美元（约人民币 2,400 元），也体现出了不一样的市场定位。
首先来介绍一下 Watch Style，这款设备采用了 18mm 的表带和 1.2 吋的 P-OLED 屏幕，就尺寸来说，是一款女性使用者也可以尝试的产品。手表整体的设计风格走的是极简路线，在表身周围就只有一颗简单的表冠，并没有其它什么浮夸的设备。表盘显示区域的外围有一圈细细的黑边，再往外还能看到一圈边框（表壳的一部分），视觉上给人一种有点过于浪费空间的感觉。
LG 提供给我们的是一只使用驼色意大利皮革表带的 Watch Style，表带根部有快拆扣，可以更换黑色或乳白色的表带，表壳则是有黑色和玫瑰金两种配色可选。在手表内部，搭载了一颗 1.1GHz 的 Snapdragon Wear 2100 处理器，除了唤醒时会有一点点延迟，大部分时间内都比较流畅。另外，设备还内建了 240mAh 的电池，基本上也就是用到下班回家。防尘防水的等级达到了 IP67，但在这个价位上，心率感应就是个奢求了。
另一边的 Watch Sport，则是 LG 旗下首款运动取向的 Android Wear 手表。但尽管如此，它看起来却不怎么「动」感，不管是灰色还是深蓝色的表壳外观都很低调，用来搭配正装好像也没什么问题的样子。设备的表带是聚氨酯材质，因为内部装有感应器的关系，所以不能自行更换。在手表的一侧，同样也设有表冠，但跟 Watch Style 不同的是，Sport 表冠的上下还各多了一颗按钮。它们的功能，分别是用来快速开启 Google Fit 和 Android Pay。
Watch Sport 的厚度达到了 14.2mm，相对来说还是比较厚的。那是因为在 1.38 吋的 480 x 480 P-OLED 屏幕下面，不光有 1.1GHz Snapdragon Wear 2100 芯片、768MB RAM、4GB 存储这些常见的零件。在蓝牙、Wi-Fi 以外，Sport 也可以插入 nano-SIM 卡直接连接 LTE 网络，同时它也有 NFC 模块，能用来完成 Android Pay 移动支付。
当然，作为一款运动手表，心率感应和 GPS 也不会缺席。就我们体验后的感受来说，各种运动数据基本都能被比较准确地记录，但 Google 之前宣传过的自动辨别运动功能似乎没有预想中好用（官方也承认还有很大改进空间）。设备内建的 430mAh 的电池，撑过一天压力不大，虽然续航时长没法跟 Pebble 之类的相比，但表现也还算能让人满意了。
说完了硬件，再来谈谈关注度更高的 Android Wear 2.0。这次的新版本，去掉了卡片式的界面，导航手势更多靠手指拖动或旋转表冠来完成。就体验来说，这样的操作更省时间，会让人感觉系统运行得更流畅，反应也更加灵敏（差不多硬件的旧版 AW 就没那么顺）。但总的来说，新的手势存在学习成本，会需要一定时间去习惯。比如说想回到主界面不能再靠手指滑动，而是要按下旁边的表冠才会有反应。某些时候会显得没那么直观，两种形式的交互混在一起有时候会让人有些困惑。
此外，像是音乐控制的界面，现在被归入到了通知里面，在清理时不小心一点可能会造成误操作。不过通知界面本身倒是比过去好用，在有新通知进来的时候，对应应用的图标会现先在表盘底部出现然后消失，接着你会在主界面里找到一个提示有未读通知的标志，这个时候上滑或是扭动表冠就可以快速查看了。
值得一提的是，在 Android Wear 2.0 的表盘中用户可以根据自己的需要加入小插件，诸如天气信息之类的，不用进入应用就可以直接看到。另外，之前仅有 Pixel 手机可用的 Assistant 助理也是 AW 2.0 的一大特性，论辅助的表现它依然可以让人满意，但就是手表上语音处理的速度没有保证，用蓝牙接手机会比手表直接上 Wi-Fi 或 LTE 慢很多。
最后，之前也介绍过，在新版 Android Wear 里会有独立的 Play 商店，不需要手机直接在手表上就可以下载内容。一般来说，普通的应用在半分钟内就能安装完成，如果是游戏之类的可能耗时会更久一些。当然，AW 2.0 也是支持连接 iPhone 的，只是可以用的功能和应用就没那么多了。
总体而言，LG 的这两款手表，在硬件上并没有特别出众的地方。尽管尚有不足，但 Android Wear 2.0 还是产品真正的高光点，从这个角度考虑的话，Watch Style 和 Watch Sport 也确实带有一些 Nexus 的意味。当然，两者的出现只是代表着 AW 2.0 时代的开始，其它厂商能不能再拿出硬件更让人惊艳的产品，接下来还真是让人期待呢。