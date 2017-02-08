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谷歌利用 AI 来锐利化低像素相片

有如马赛克一样的原图，都能变清楚（一点了）。

Eric Chan
1 小时前
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谷歌最近大力推动机器学习和 AI 使用，他们的 Brain 团队最近就开发了一套利用神经网络，来把超～低像素的相片补回细节的系统。其中一个网络会把合符相关「条件」的近似高清范例，与低像素相片配对，来猜出相片的内容应该是怎样，然后就会利用「优先」网络来尽可能锐化成像。

从上图来说，虽说最终的成果还不算是完美，但想到它是从一个 8 x 8 像素、有如马赛克一样的原图演变而成的，也不得不赞叹一下。有关的技术要是在加强的话，相信执法机关就能藉此更容易找到案件的嫌疑人。