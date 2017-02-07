SpaceX 未来每两到三周就会发射一次火箭

早些时候 SpaceX 总裁 Gwynne Shotwell 在接受路透社采访时透露，在公司位于佛罗里达的新发射场下周开始运作之后，他们每隔两到三周就会向太空发射一枚火箭。实际上，SpaceX 之前就有此打算，但因为 Falcon 9 去年在卡纳维尔角旧发射场的爆炸事件（目前场地仍在修缮中），计划一度被搁置，直到发射顺利重启后才得以继续进行。
全新的发射场位于 NASA 的甘乃迪太空中心，座落在旧发射场以北，耗资约 1 亿美元建造。而在缩短火箭发射周期的同时，SpaceX 也没忘记对引擎做进一步的改善。为了打消 NASA 和政府相关机构对现有设计在性能、安全性上的顾虑（涡轮叶片开裂很让人担心啊），他们会对涡轮泵进行调整，并且会修复软件上存在的问题。
「对我们来说，并不是特别担心裂缝，但随着时间推移它会不会加剧？是不是会导致飞行故障？NASA 可能只是习惯于没这牢靠的引擎，所以只是追求不在推进系统中看到一丝裂缝而已。」Shotwell 解释道。除此之外，她还表示新的涡轮泵会在 Crew Dragon 的首次无人试飞（预计在十一月）前完成安装。
根据华尔街日报的说法，美国政府责任署（Government Accountability Office）希望 SpaceX 在处理完现有的问题以前，可以先推迟原定于 2018 年启动的地球 - 国际太空站间载人飞行计划。而 SpaceX 这边肯定还是想尽量按原来的安排去进行，但能否如愿，就要拭目以待啰。