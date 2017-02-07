索尼的新 CMOS 能拍出惊人的慢镜头效果

这种读取速度能有效减少帘幕快门的「焦平面畸变」（或者更通俗一点说，果冻效应），避免因读取先后而造成的运动物体垂直方向变形。从下面这组对比图中，可以清楚地看出在 1/30 秒和 1/120 秒前提下，被摄车头的形状在照片中会呈现出怎样的不同。而索尼的新组件就是为了达到后一种效果，便于使用者更好地拍摄运动物体。







除此之外，1080p 分辨率下高达 1,000fps 的慢动作录影能力，超高的帧率将目前的主流水准远远抛在了身后（Pixel 也只是能拍 120fps 而已）。厂方提供的演示视频，慢镜头的效果颇有大片的感觉，相信在实际应用中会受到许多用户的青睐。另外，Sony 还表示这颗 CMOS 的高速读取模式会自动按需开启，而且他们还解决了在两层结构间加入 DRAM 可能产生的噪声问题。不过，目前还不确定该款产品将于何时被交到手机厂商手中，想用的话还是得多点耐心等一等啰。



