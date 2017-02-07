夺回「世界最轻」头衔！新 NEC LaVie Hybrid ZERO 重仅 769g

联想推出内建手写绘图板功能的 Yoga Book

笔记本这些年来虽然每年在速度、重量、厚度等方面都有所进步，但却已经好一段时间没有看到真正算得上「创新」的进步了。联想今年在 IFA 上为我们带来的 Yoga Book 就是很难得拥有自己特色的一台...