夺回「世界最轻」头衔！新 NEC LaVie Hybrid ZERO 重仅 769g

上个月才刚以 2g 之差丢掉「世上最轻 13.3 寸笔记本」头衔的 NEC，今天发布了前纪录保持者的后继机。2017 年版的 LAVIE Hybrid ZERO 再次将重量向下压到了 769g，不仅重新夺回了头衔，而且更了不起的是，它竟然是二合一的翻转式笔记本！新机种共有三个版本，769g 的是最低端的「HZ350/GA」，官方估计有 6.5hr 的电力，此外还有规格强化的 HZ550/GA 及 HZ750/GA，这两台则是重量增加到了 831g，电力也相应增加到了 10 小时。
从高到低，三个机种分别配备了 i7-7500U + 8GB RAM + 256GB SSD、i5-7200U + 4MB RAM + 256GBSSD、及 i3-7100 + 4GB RAM + 128GBSSD，屏幕则都是固定的 13.3 寸窄边框 Full HD 分辨率面板。在接口方面，它们都配备了两个 USB 3.0、一个全尺寸 HDMI、和 SDXC 读卡机。严格来说在连接性上要略输 Fujitsu 的 UH75，但比许多市面上的轻薄本 *咳 Apple 咳* 要好多了。
LAVIE Hybrid ZERO 共有金、银、灰（其实很接近黑了）三色，入门款（也是最轻的那款）由 164,800 日元（10,100 RMB）起，一直到最贵的版本要价 204,800 日元（12,550RMB）。预计三月在日本上市。