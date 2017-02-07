罗技发布 4K 网络摄影机「BRIO」

罗技今天发布的「BRIO」网络摄影机，号称是世界第一台 4K Webcam（有点难想像没人做过就是了），也意味着不化妆不能视频的时代正式来临。除了 4K/30p 之外，它也支持 1080/60p 和 720/90p 的帧率，以及罗技自家的 RightLight 3 HDR 技术，确保无论什么样的灯光环境下，脸部都清晰可见。高像素意味着它可以在 1080p 分辨率下进行最高 5x 的数码放大，而不用担心会影响画质，同时它还内建了一个小红外线摄影机，让它可以配合 Windows Hello 做登入。