罗技发布 4K 网络摄影机「BRIO」

罗技今天发布的「BRIO」网络摄影机，号称是世界第一台 4K Webcam（有点难想像没人做过就是了），也意味着不化妆不能视频的时代正式来临。除了 4K/30p 之外，它也支持 1080/60p 和 720/90p 的帧率，以及罗技自家的 RightLight 3 HDR 技术，确保无论什么样的灯光环境下，脸部都清晰可见。高像素意味着它可以在 1080p 分辨率下进行最高 5x 的数码放大，而不用担心会影响画质，同时它还内建了一个小红外线摄影机，让它可以配合 Windows Hello 做登入。
实在说，BRIO 虽然在 4K 网络摄影机这块是先驱，但恐怕还是出来早了一点。不仅双方都要有稳定的 25-35Mbps 频宽才能传送「真．4K」影像，两头的电脑运算力也要足够才行。更别说 Skype、Google Hangouts 等热门聊天软件只支持 1080p，不升级的话还不能用 4K 聊天呢。
不过，YouTube 的直播主或许会对 BRIO 感兴趣，毕竟 YouTube 的直播已经支持 4K，而且虽然 BRIO 的订价是以网络摄影机来说非常惊悚的 US$199（约人民币 1,400 元），但和其他 4K 摄影设备比起来，已经算是便宜的了吧？